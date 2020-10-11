Обстрел Степанакерта в НКР назвали неуважением к московским переговорам

Города непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт, Мартуни и Шуши, а также крупные села подверглись обстрелам со стороны ВС Азербайджана, несмотря на достигнутые в Москве договоренности о перемирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

По его словам, новый обстрел Степанакерта является неуважением к результатам переговоров в Москве, где главы МИД Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня в регионе пишет «РИА Новости».

Ранее 10 октября Минобороны Армении сообщило о нанесении ракетных ударов ВС Азербайджана по населенным пунктам в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике, вопреки объявленному режиму прекращения огня.

Накануне в результате прошедших в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако уже после достижения договоренности минобороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что в субботу азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.

Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, назвав ее провокацией, а также заявило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Карабаха.

Вечером в субботу Генпрокуратура Азербайджана заявила, что армянскими вооруженными силами тяжелому артиллерийскому обстрелу были подвергнуты села Чеменли и Зангишали Агдамского района, и в результате взрыва снаряда погиб житель села Чеменли непризнанной республики Нагорный Карабах.