МИД Армении обвинил Баку в попытке срыва режима прекращения огня

Ереван обвинил Баку в попытке сорвать договоренности о перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, достигнутые на встрече в Москве.

«Нарушая собственные обязательства, Азербайджан продолжал боевые действия на различных участках фронта. Удары были нанесены по населенным пунктам Сюникской области Армении. Провокационные действия азербайджанской армии сопровождаются политическими заявлениями, которые нельзя трактовать иначе, как срыв Азербайджаном соглашения о прекращении огня», — цитирует заявление МИД Армении «РИА Новости».

По мнению армянского внешнеполитического ведомства, пытаясь оправдать или скрыть свою политику «азербайджанская сторона начала распространять дезинформацию, озвучивая надуманные обвинения об обстреле вооруженными силами Армении населенных пунктов и линии соприкосновения».

В заявлении также говорится, что Ереван осуждает действия Баку, направленные на срыв соглашения о прекращении огня и возлагает всю ответственность на азербайджанское руководство, «действующее при поддержке Турции».

Вечером в субботу в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте, по сообщению корреспондента «Известий» прогремела серия взрывов.

Накануне в результате прошедших в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако уже после достижения договоренности минобороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что в субботу азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.

Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, назвав ее провокацией, а также заявило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Карабаха.

Вечером в субботу Генпрокуратура Азербайджана заявила, что армянскими вооруженными силами тяжелому артиллерийскому обстрелу были подвергнуты села Чеменли и Зангишали Агдамского района, и в результате взрыва снаряда погиб житель села Чеменли непризнанной республики Нагорный Карабах.

Очередное обострение конфликта в непризнанном государстве Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Ереван и Баку переложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.