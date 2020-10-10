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Серия взрывов раздалась в центре Степанакерта

Серия взрывов раздалась в центре Степанакерта

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Серия взрывов прогремела в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте вечером 10 октября. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

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По его сведениям, взрывов было не меньше девяти. В городе звучит сигнал тревоги.

Жители Степанакерта спешно скрываются в убежищах, чтобы не попасть под обстрел.

Накануне в результате прошедших в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако уже после достижения договоренности минобороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что в субботу азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.

Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, назвав ее провокацией, а также заявило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Карабаха.

Вечером в субботу Генпрокуратура Азербайджана заявила, что армянскими вооруженными силами тяжелому артиллерийскому обстрелу были подвергнуты села Чеменли и Зангишали Агдамского района, и в результате взрыва снаряда погиб житель села Чеменли непризнанной республики Нагорный Карабах.

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