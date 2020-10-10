Любовница погибшего рэпера Картрайта рассказала о его предложении руки и сердца

Надежда Романенко, любовница украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), тело которого в июле нашли в его квартире в Санкт-Петербурге, рассказала телеканалу РЕН ТВ, как они познакомились.

По словам девушки, музыкант был готов развестись с женой и даже сделал ей предложение, но она отказала ему.

«Надя, что если я разведусь с Мариной, ты выйдешь за меня? — Я ему сказала «нет», — сказала Романенко.

Она утверждает, что отправила его домой к жене. «Я желала ему добра, была союзником, а если он любит сына… Я сама выросла не в полноценной семье», — отметила она, добавив, что трижды общалась с супругой Картрайта.

Романенко заверила, что не собиралась вступать с ним в романтические отношения, это произошло произвольно.

«Когда люди чувствуют что-то друг к другу, там нельзя избежать последствий. Я не собиралась их разлучать. Я была ему лучшим другом», — сказала она.

По словам любовницы, Картрайту было очень тяжело в семье, где на него оказывалось «сильное» давление, а в ней он находил «какую-то отдушину».

Девушка также рассказала, что рэпер привлекал ее внешностью и тем, что был интеллектуально развит. Он отметила, что они говорили с ним «о поэзии, об улицах, о красоте мира, о вдохновении».

Расчлененный труп рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) нашли в квартире в Санкт-Петербурге 29 июля. Его жена Марина Кохал утверждала, что он умер от передозировки наркотиков, а она хотела избавиться от тела, чтобы скрыть от поклонников такую «бесславную» смерть. Однако следов запрещенных веществ в организме покойного не обнаружили.

Кохал согласилась пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать непричастность к убийству. 31 июля ей предъявили обвинение в убийстве.

Знакомые пары считают версию с наркотиками неправдоподобной. По их словам, Картрайт имел проблемы с алкоголем и мог уйти в запой, но наркотики не употреблял.

14 августа СМИ сообщили, что судмедэксперты пришли к выводу, что рэпера, возможно, отравили.

Изучив электронные носители, следователи выяснили, что Кохал незадолго до трагедии искала в интернете сильнодействующий препарат, который применяется при лечении сахарного диабета, хотя ни у нее, ни у ее родственников этого заболевания нет.

В результате передозировки этого препарата человек может впасть в гипогликемическую кому и без своевременной медпомощи в таком случае может умереть. Кроме этого следы этого препарата в организме сложно обнаружить, так как он быстро расщепляется.