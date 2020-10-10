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Онищенко выступил против введения жестких ограничений по коронавирусу

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Возвращение в России жестких ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции по аналогии с весенним карантином недопустимо. Такое мнение 10 октября высказал бывший главный санитарный врач страны, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

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«Наша с вами задача — воспитать ответственное отношение к собственному здоровью. В том числе и через штрафы, в том числе и через наказания», — приводит его слова ТАСС.

Онищенко также отметил, что в первую очередь граждан необходимо обеспечить доступными средствами индивидуальной защиты, но возвращаться к весенним ограничениям — значит «демонстрировать свою безграмотность».

Он также подчеркнул, что возвращение жестких ограничительных мер вплоть до карантина может пагубно сказаться и с медицинской точки зрения.

«Люди, сидящие взаперти в условиях гиподинамии и хронического стресса, не получающие медицинскую помощь. Смертность мы получим — ну, не от ковида, а опосредованную ковидом. И уже получили», — отметил депутат.

По его словам, когда экономику закрыли на три месяца, ВВП страны упал на 7%.

«А кто потерял, нефтяники, газовики? Нет, школы потеряли и больницы», — добавил Онищенко.

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За прошедшие сутки в России выявили рекордные 12 846 новых заболевших COVID-19. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 285 084 случая коронавируса во всех 85 регионах, умерли 22 454 пациента.

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