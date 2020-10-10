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В Бишкеке ввели комендантский час

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В столице Киргизии Бишкеке вводится комендантский час с 21:00 до 5:00. Об этом сообщает столичное ГУВД в своем Telegram-канале в субботу, 10 октября.

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«Комендантский час распространяется для всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, которые работают и способствуют деятельности комендатуры», — отметили в ведомстве.

Накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков издал указ, согласно которому в Бишкеке вводится режим чрезвычайного положения, в городе будет ограничено движение транспорта.

Режим ЧП в городе начал действовать 9 октября в 20:00 по местному времени (17:00 мск) и продлится до 8:00 21 октября (05:00 мск).

На этот период комендантом Бишкека назначен замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

По данным минздрава Киргизии, после столкновений между митингующими в Бишкеке 9 октября в больницы обратились пять человек. По факту столкновений возбуждено дело о массовых беспорядках.

Жээнбеков назвал произошедшее в стране попыткой захвата власти.

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