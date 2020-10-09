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Пять человек обратились в больницы после столкновений на митингах в Бишкеке

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После столкновений между митингующими в Бишкеке в больницы обратились пять человек. Об этом сообщил минздрав Киргизии в пятницу, 9 октября.

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Трех человек госпитализировали в состоянии средней тяжести, двоих отправили на амбулаторное лечение, передает «РИА Новости».

Ранее 9 октября стало известно, что оппозиционер Тилек Токтогазиев, выдвинутый на пост первого вице-премьера страны, после столкновения митингующих находится в больнице без сознания.

В этот день в столице Киргизии проходили акции сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева и сторонников Садыра Жапарова, занявшего пост премьер-министра. Между участниками митингов началась стычка. Также прозвучали выстрелы. Свидетели не смогли точно сказать, кто именно стрелял. По одним данным, неизвестный открыл огонь по машине уезжавшего с митинга Атамбаева, по другим, стрельбу вела охрана экс-президента.

Штаб Атамбаева позже заявил, что на него было совершено покушение.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.

Политолог, эксперт Института общественный политики Кыргызстана Марс Сариев в беседе с «Известиями» заявил, что в регионах страны до сих пор нет структурированной власти, а обстановка остается неспокойной.

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