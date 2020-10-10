Глава Карабаха даст конференцию после принятого в Москве соглашения

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян выступил на пресс-конференции после принятого Москвой, Баку и Ереваном соглашения утром в субботу, 10 октября. Об этом со ссылкой на информационный центр «Арцах» сообщили «РИА Новости».

Пресс-конференция пройдет в прямом эфире на странице президента в Facebook, также ее будут транслировать армянские СМИ. Темой станет война в Карабахе и ее последствия. Начало в 10:00 по местному времени (9:00 мск).

Переговоры прошли в Москве и длились более 10 часов в полностью закрытом формате. Перед началом переговоров стороны воздержались даже от вступительных заявлений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи заявил, что Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября. Отмечается, что параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Главы МИДов Азербайджана и Армении прибыли в Москву за несколько часов до начала переговоров. На консультации по Нагорному Карабаху их пригласил президент России Владимир Путин.

Очередное обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.