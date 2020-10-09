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Военная техника выдвинулась к резиденции главы Киргизии

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К резиденции президента Киргизии, где в субботу, 10 октября, должно пройти заседание парламента, выдвинулась военная техника. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщило местное издание 24.kg.

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Уточняется, что машины проехали по проспекту Манаса. При этом еще одна колонна вошла в Бишкек с запада и проследовала по проспекту Чуй в сторону центра киргизской столицы в сопровождении милицейских патрулей. По информации агентства, в этой колонне замечены тонированные автобусы, военные КамАЗы и БТР.

По предварительным данным, на предстоящем заседании депутаты должны утвердить кандидатуру нового премьер-министра. Заседание пройдет в резиденции в связи с тем, что во время протестов в Бишкеке здание парламента было разгромлено демонстрантами.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.

Политолог, эксперт Института общественной политики Кыргызстана Марс Сариев в беседе с «Известиями» заявил, что в регионах страны до сих пор нет структурированной власти, а обстановка остается неспокойной.

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