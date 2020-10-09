В Москве за сутки умерли 30 пациентов с выявленным коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 30 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в пятницу, 9 октября.

Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 5560.

Ранее в этот день заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова рассказала, что после прохождения курса лечения от COVID-19 в городе выздоровели еще 1424 пациента. По ее словам, с начала пандемии московские врачи вылечили 259 127 пациентов.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число новых случаев COVID-19 в столице вышло на уровень апреля, также выросло число тяжелых больных.

Кроме того, в своем блоге мэр написал, что теория, согласно которой коронавирус стал менее опасным, сомнительна. Кроме того, он заявил, что в Москве пока ничего не планируется закрывать из-за распространения коронавируса.

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