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В Москве выздоровели от коронавируса еще 1424 пациента

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После прохождения курса лечения от COVID-19 в Москве выздоровели еще 1424 пациента. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — сообщила вице-мэр. По ее словам, московские врачи вылечили 259 127 пациентов с начала пандемии.

При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы, которым может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний.

Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Накануне помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов порекомендовал россиянам провести предстоящие выходные дома из-за распространения коронавирусной инфекции и отказаться от посещения публичных мест.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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