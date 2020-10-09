В Москве выздоровели от коронавируса еще 1424 пациента

После прохождения курса лечения от COVID-19 в Москве выздоровели еще 1424 пациента. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — сообщила вице-мэр. По ее словам, московские врачи вылечили 259 127 пациентов с начала пандемии.

При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы, которым может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний.

Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Накануне помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов порекомендовал россиянам провести предстоящие выходные дома из-за распространения коронавирусной инфекции и отказаться от посещения публичных мест.

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