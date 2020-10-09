Атамбаев обвинил спецслужбы Киргизии в покушении на него

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что спецслужбы страны помогали организовать покушение на него. Соответствующее заявление экс-главы государства в пятницу, 9 октября, опубликовала его советница Кундуз Жолдубаева в своем Facebook.

«Под разными предлогами руководители ГКНБ помогают. Это ставленники Раима Матраимова и Сооронбая Жээнбекова. Это одна мафия. Руководство страны кормилось у Матраимова. Они думают, если убить Атамбаева, все разбегутся. Они заранее заготовили камни и оружие», ― отметил бывший президент.

Кроме того, он подчеркнул, что информация о покушении поступила еще накануне.

О покушении на Атамбаева стало известно ранее в этот день. Жолдубаева выложила видео, на котором экс-президент показывает следы от пуль на своем автомобиле, в котором он находился во время обстрела. По его словам, это были не резиновые, а боевые патроны.

Также 9 октября бывший глава Киргизии выступил перед своими сторонниками, заявив, что во время митингов в пятницу в Бишкеке возможны провокации. По его словам, об этом его предупредили.

После завершения выступления толпа его сторонников двинулась в сторону центральной площади Ала-Тоо. Неподалеку от площади уже находились сторонники нового, назначенного парламентом премьера Садыра Жапарова, которого в ночь на 6 октября митингующие освободили из тюрьмы.

В ходе митингов на Ала-Тоо произошли столкновения между сторонниками политиков, в том числе была слышна стрельба, сообщалось о камнях и бутылках, которыми бросались друг в друга демонстранты.

В свою очередь, депутат Эльвира Сурабалдиева сообщила, что во время митинга получил ранение оппозиционер Тилек Токтогазиев, выдвинутый на пост первого вице-премьера страны.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.