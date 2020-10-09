Кандидат в вице-премьеры Киргизии попал в больницу после ранения на митинге

Киргизский оппозиционер Тилек Токтогазиев, выдвинутый на пост первого вице-премьера страны, получил ранение во время митинга в Бишкеке. Он находится в больнице без сознания, сообщила депутат Эльвира Сурабалдиева в пятницу, 9 октября.

О том, что несколько человек, включая Токтогазиева, ранены при столкновении участников двух митингов в Бишкеке, ранее 9 октября сообщили очевидцы.

В этот день в столице Киргизии проходили акции сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева и сторонников Садыра Жапарова, занявшего пост премьер-министра. Между участниками митингов началась стычка. Также прозвучали выстрелы. Свидетели не смогли точно сказать, кто именно стрелял. По одним данным, неизвестный открыл огонь по машине уезжавшего с митинга Атамбаева, по другим, стрельбу вела охрана экс-президента.

Советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева заявила, что на бывшего главу государства совершено покушение, и пообещала через некоторое время обнародовать официальное заявление по этому поводу.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.