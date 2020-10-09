Советница Атамбаева заявила о совершенном на него покушении

Советница бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева заявила, что на митинге, проходящем в пятницу, 9 октября, в Бишкеке на него было совершено покушение.

«Было совершено покушение на экс-президента Алмазбека Атамбаева. Через некоторое время будет официальное заявление», — написала Кундуз Жолдубаева на своей странице в социальной сети Facebook.

Позднее она выложила видео, на котором Атамбаев показывает следы от пуль на своем автомобиле, в котором он находился во время обстрела. По его словам, это были не резиновые, а боевые патроны.

Ранее в этот же день Атамбаев выступил перед своими сторонниками, заявив, что во время митингов в пятницу в Бишкеке возможны провокации. По его словам, об этом его предупредили.

После завершения выступления толпа его сторонников двинулась в сторону центральной площади Ала-Тоо. Неподалеку от площади уже находились сторонники нового, назначенного парламентом премьера Садыра Жапарова, которого в ночь на 6 октября митингующие освободили из тюрьмы.

В ходе митингов на Ала-Тоо произошли столкновения между сторонниками политиков, в том числе была слышна стрельба, сообщалось о камнях и бутылках, которыми бросались друг в друга демонстранты.

В свою очередь, депутат Эльвира Сурабалдиева сообщила, что во время митинга получил ранение оппозиционер Тилек Токтогазиев, выдвинутый на пост первого вице-премьера страны.

О том, что несколько человек, включая Токтогазиева, ранены при столкновении участников двух митингов в Бишкеке, ранее 9 октября сообщили очевидцы.

В пятницу президент республики Сооронбай Жээнбеков в связи с массовыми беспорядками объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории столицы Киргизии. Режим начнет действовать 9 октября в 20:00 по местному времени (17:00 мск) и продлится до 8:00 21 октября (05:00 мск).

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.