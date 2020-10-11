Демократическая проформа: ЕС перезапускает расширение на восток

Еврокомиссия опубликовала пакет расширения сообщества. В документе идет речь о прогрессе шести стран Западных Балкан (Албании, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины и частично признанной республики Косово). Также в нем говорится о Турции, которая, впрочем, по мнению еврочиновников, все дальше отдаляется от Брюсселя. На майском саммите вопрос о новом расширении казался закрытым, но сейчас ЕК послала кандидатам гораздо более обнадеживающие сигналы. Вместе с тем конкретных дат даже начала переговоров с некоторыми странами в евроструктурах не называют: как заявили «Известиям» в ЕК, весь процесс зависит от скорости, с которой кандидаты вводят у себя фундаментальные европейские стандарты.

Новые кандидаты

В 2020 году в отношениях Северной Македонии и Албании с Евросоюзом открылась долгожданная новая глава — лидеры объединения наконец одобрили начало переговоров о вступлении этих стран в ЕС. К этому моменту оба государства находились в статусе кандидатов 15 и шесть лет соответственно. Скопье и Тирана рассчитывают начать переговоры уже в этом году, однако все зависит от Евросоюза. В Еврокомиссии точной даты пока не называют, но дают понять: ЕС твердо намерен принять Северную Македонию и Албанию в свои ряды.

— В марте 2020 года Евросовет принял историческое решение начать переговоры о приеме в сообщество Северной Македонии и Албании. Первая межправительственная конференция соберется как можно скорее после того, как в рамках Совета будут согласованы рамки переговоров, — рассказали «Известиям» в Еврокомиссии.

Отвечая на вопрос, у какой из шести стран Западных Балкан есть наиболее реальный шанс стать членом ЕС в ближайшие пять лет, в Еврокомиссии отметили, что темпы переговоров зависят от того, как скоро в этих государствах будут проходить изменения.

Демократическая проформа Президент Албании Илир Мета обменивается рукопожатием с находящимся с визитом президентом Европейского парламента Давидом Сассоли в Тиране, Албания, 3 февраля 2020 Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhang Liyun

— Процесс [приема новых членов] был усилен за счет того, что мы еще больше сфокусировались на фундаментальных реформах в части верховенства закона, функционирования демократических институтов, государственного управления, а также экономики, — подчеркнули в ведомстве.

Как сказал комиссар ЕС по расширению и политике добрососедства Оливер Вархели, если Евросоюз увидит, что реформы в стране застопорились или вовсе зашли в тупик, то он откажется предоставлять им дальнейшую финансовую помощь.

Из всех стран, упомянутых в отчете ЕК, лучше всего обстоят дела в Северной Македонии: в Евросоюзе оценили прошедшие в июле парламентские выборы, после которых статус премьера за собой закрепил социал-демократ Зоран Заев — именно с его подачи республика получила новое название и открыла себе путь в НАТО и ЕС. Тем не менее, по оценке ЕК, в стране до сих пор с широким размахом господствует коррупция, а это одно из основных препятствий для членства.

Демократическая проформа Фото: ТАСС/EPA/GEORGI LICOVSKI

— Вступление Северной Македонии в ЕС — относительно далекая перспектива, невозможно определить дату, — сказала «Известиям» участник делегаций Европарламента по отношениям со странами Западных Балкан, французский политик Доминик Бильд. — Однако важно иметь в виду, что тем временем Северная Македония будет продолжать получать средства для подготовки к вступлению — между 2007 и 2020 годами эти суммы составили €1,25 млрд.

Что касается Албании, то там, по оценке ЕК, есть прогресс по части судебной реформы и борьбы с коррупцией. Однако Тиране еще предстоит «улучшить политический диалог в стране». Более того, одним из условий для запуска процесса было начало работы Конституционного суда, однако из девяти судей там пока назначены только четыре.

В режиме ожидания

Еще три страны — Турция, Черногория и Сербия — к статусу кандидатов привыкли уже давно: его они приобрели в 1999, 2010 и 2012 годах соответственно. Однако их пример указывает на то, что даже начало переговоров еще не означает гарантированного членства в ЕС.

Демократическая проформа Полицейский проходит мимо агитационных плакатов сторонников оппозиционной партии в Подгорице, Черногория, август 2020 года Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic

В своем отчете Еврокомиссия раскритиковала Черногорию за недостаточный прогресс в сфере свободы выражения. «Достигнутый благодаря пересмотру законов о СМИ прогресс был омрачен арестами и судебными разбирательствами в отношении редакторов онлайн-порталов и граждан за то, что они разместили в интернете в течение 2020 года», — говорится в отчете. Тем не менее, по оценке европарламентариев, именно эта страна сейчас находится ближе всего к членству в объединении.

— Недавно была открыта заключительная глава переговоров [о вступлении], и это произошло несмотря на многочисленные проблемы Черногории — в частности, ее большой задолженности перед Китаем, — отметила в беседе с «Известиями» Доминик Бильд.

Что касается Сербии, то там Еврокомиссия осталась недовольна ситуацией вокруг прошедших минувшим летом парламентских выборов. По оценке ведомства, теперь подавляющее большинство принадлежит правящей коалиции — там отсутствует «жизнеспособная оппозиция, а это не способствует политическому плюрализму в стране». При этом, даже несмотря на неразрешенный конфликт с частично признанной Республикой Косово, Евросоюз к присоединению Сербии готов: еще в 2017 году представители Еврокомиссии говорили о том, что процесс вступления Белграда планируется завершить до 2025 года.

Демократическая проформа Избирательный участок в Косово Фото: ТАСС/EPA/VALDRIN XHEMAJ

Ситуация с Турцией — это вообще особый случай. Когда-то стремившаяся в ЕС Анкара, похоже, подчиняться требованиям Брюсселя и вводить его стандарты у себя больше не планирует. Отношения сторон в последние годы сводятся скорее к противостоянию, нежели к слиянию: здесь и разногласия вокруг приема мигрантов с Ближнего Востока, и конфликт из-за ситуации в Средиземноморье, когда Турция начала геологоразведку на спорном шельфе.

Как говорится в отчете ЕК, «Турция продолжает все больше отдаляться от Евросоюза, серьезно отступая в таких областях, как демократия, верховенство закона, основные права и независимость судебной системы». А это значит, что на сегодня вопрос о членстве Анкары в ЕС фактически закрыт.

Отложенный потенциал

В отличие от стран, обозначенных выше, Босния и Герцеговина (БиГ) статус официального кандидата до сих пор так и не получила. В своем отчете ЕК раскритиковала Сараево за то, что избирательная система в стране так и остается без изменений, а финансирование политических партий до сих пор непрозрачно. К тому же, по мнению ЕС, в БиГ по-прежнему «широко распространена коррупция».

Демократическая проформа Мигранты на заброшенной фабрике в Велика-Кладуша, Босния и Герцеговина Фото: REUTERS/Marko Djurica

— Босния и Герцеговина добилась значительного прогресса в сфере фундаментальных прав. Однако по-прежнему отсутствуют реформы по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также беспокоит положение мигрантов в стране, — сказал «Известиям» глава делегации ЕП по отношениям с БиГ и Косово, германский политик Ромео Франц. — Я оптимист и считаю, что Сараево все же активизирует реформы. Однако говорить на данном этапе о том, когда точно БиГ станет кандидатом и тем более членом ЕС, слишком рано.

Что касается Косово (Россия ее независимость не признает), то перспективы его вступления в ЕС еще более неопределенные, чем у БиГ. И дело не только в претензиях ЕК по части коррупции. Суть в том, что пять из 27 стран ЕС — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия не признают независимость этой территорию и считают ее частью Сербии. А без единогласного признания о членстве в объединении и речи быть не может.

Так или иначе, Евросоюз твердо намерен реализовать стратегию по интеграции Западных Балкан в свой состав. Как заявил «Известиям» член делегации ЕП по отношениям с Сербией, словенский депутат Клемен Грошель, у него «нет сомнений в европейском пути западнобалканских стран», однако все зависит от них самих. Цель ЕС — экономический, социальный и политический прогресс во всем регионе, а он должен идти в соответствии с демократическими ценностями объединения, подытожил политик.