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ЕСтественный подбор: Евросоюз сохранит политику «открытых границ»

Брюссель пытается привлечь к решению миграционной проблемы все страны объединения
Фото: Global Look Press/Jesus Merida/Keystone Press Agency
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ЕСтественный подбор: Евросоюз сохранит политику «открытых границ»
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2020-09-23 15:45:30
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Еврокомиссия (ЕК) презентовала пакт, который должен определить, как ЕС будет решать проблему мигрантов. Новый план должен вовлечь все 27 стран, взгляды которых противоречат друг другу: в то время как средиземноморские государства настаивают на обязательном распределении беженцев по всему Евросоюзу, континентальные их принимать отказываются. В попытке удовлетворить и тех и других ЕК предложила компромиссный вариант: страна либо принимает мигрантов, получая за это денежную компенсацию, либо оплачивает свой отказ. Теперь пакт должен одобрить Европарламент, однако опрошенные «Известиями» евродепутаты дали понять: доволен новым планом не остался никто.

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Обязательная солидарность

23 сентября Европейская комиссия представила миграционный пакт, который должен определить единый подход Евросоюза к решению проблемы иммиграции и предоставления убежища. Этот документ планировали обнародовать еще в феврале 2020 года, однако сроки подкорректировала пандемия COVID-19. В последние недели миграционная проблема вновь вышла на авансцену. Поводом стал пожар, произошедший в ночь на 9 сентября в крупнейшем европейском лагере беженцев Мория на греческом острове Лесбос, — тогда без жилья остались около 13 тыс. человек, и для Афин вновь стал актуален вопрос, какая из европейских стран будет готова разделить возложенное на Грецию бремя.

Как заявили «Известиям» в Еврокомиссии накануне публикации пакта, новый механизм предусматривает «всеобъемлющий подход ко всем аспектам миграции, касается управления на границах и обеспечивает более четкую согласованность внутренней и внешней политики» ЕС.

ЕСтественный подбор: Евросоюз сохранит политику «открытых границ»
мигранты ес

Прием мигрантов из Алжира в порту Малага, Испания, 25 июля 2020 года

Фото: Global Look Press/Jesus Merida/Keystone Press Agency

Новый план, который продвигала в ЕС германская сторона, подразумевает «справедливое распределение ответственности и солидарность между странами-членами». Он предусматривает обязательный осмотр въезжающих в ЕС (проверка здоровья, личности и безопасности), а также ускоренную процедуру прохождения границы для просителей убежища с быстрым возвратом тех, кто соответствующее разрешение не получил.

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Что касается ключевого вопроса — участия всех стран в решении миграционной проблемы, то у членов ЕС будет несколько опций на выбор:

— Принять на своей территории новоприбывших. В обмен на это государство получит из бюджета ЕС €10 тыс. за одного размещенного человека;

— Спонсировать отправку обратно тех, кому было отказано в убежище. Так, например, если мигрант, прибывший в Грецию, должен быть выслан, то все расходы за это на себя возьмет, скажем, Польша, которая принимать беженцев отказывается в принципе;

— Предоставлять странам приема оперативную поддержку — например, лекарства или какое-либо оборудование.

Единого подхода к миграционному вопросу у Евросоюза нет, свою политику на этом направлении каждая страна определяет самостоятельно. Единственный общеевропейский документ по этой теме — Дублинский регламент. Он действует с конца 1990-х и определяет, какое государство должно предоставить убежище. Обычно это страна, через которую беженец попадает в Евросоюз, то есть государство на внешнем рубеже объединения.

ЕСтественный подбор: Евросоюз сохранит политику «открытых границ»
мигранты ес

Мигранты на границе Турции и Греции, 27 марта 2020 года

Фото: Global Look Press/Yasin Akgul/dpa

Учитывая, что основные потоки идут из Северной Африки и стран Ближнего Востока и направляются по средиземноморскому маршруту, с наибольшими проблемами столкнулись Италия, Испания, Греция, Мальта и Кипр. По сравнению с 2015 годом, когда только по официальным подсчетам управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в ЕС прибыли около 1 млн мигрантов, сегодня ситуация выглядит спокойно: по данным на 21 сентября, в 2020 году в Европу въехали всего 55 тыс. беженцев. Однако они оседают именно в пяти средиземноморских странах — дальше на континент им путь закрыт. Поэтому логично, что именно государства на юге ЕС требуют от Брюсселя в добровольно-принудительном порядке распределять беженцев по континенту.

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Страны континентальной Европы предсказуемо выступили против такого подхода — еще до публикации пакта идею «обязательной солидарности» отринули страны Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия), а также Австрия и Словения. По мнению ряда европейских политиков, такая концепция принципиально от предыдущей не отличается и сводится к продвигаемой в ЕС «политике открытых границ».

Евросоюз заставляет страны-члены принимать мигрантов или платить за то, что они этого не делают. Это подрывает суверенитет участников, — сказал «Известиям» член комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE), бельгийский депутат Том Вандендриссе. — С почти нулевым числом репатриированных мигрантов, которым отказано в статусе беженцев, подход ЕС, по сути, сводится к «политике открытых границ». Таким образом, новый план, скорее всего, укрепит нынешнюю несостоятельную миграционную линию Евросоюза.

Перерыв на пандемию

Европарламентарии говорят о том, что для продвижения своего миграционного пакта в Брюсселе используют пандемию COVID-19.

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Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сказала, что потоки мигрантов из Африки лишь усиливаются, поскольку из-за коронавируса условия жизни там ухудшились. Таким образом, новая миграционная политика ЕС должна охватывать растущее число иммигрантов, а «европейская солидарность» должна стать обязательной для всех, — сказал «Известиям» член комитета ЕП LIBE, словацкий политик Милан Урик. — Я считаю этот подход неприемлемым: из-за COVID-19 Европа сама столкнулась с большими сложностями, иммиграция была источником огромных проблем, и открытие границ их только усугубит.

Коронавирус действительно смягчил подход европейцев к вопросам миграции. Так, в Италии легализовали незаконных мигрантов, которые задействованы в сферах сельского хозяйства, ухода за престарелыми и домашней работы; в Португалии узаконили статус беженцев с просроченными документами и дали им право на господдержку, медпомощь и пособия; в Германии, Испании и Франции мигрантам упростили доступ к рынку труда — в частности, в медицинской сфере.

Что касается притока новых беженцев, то и здесь COVID-19 сделал свое дело. Как сообщили «Известиям» в агентстве по безопасности внешних границ ЕС, в первые восемь месяцев этого года сократилось количество прибытий по маршрутам в Восточном и Западном Средиземноморье, а это, в свою очередь, снизило число незаконных пересечений границ на 14% — до 60,8 тыс. случаев.

ЕСтественный подбор: Евросоюз сохранит политику «открытых границ»
мигранты ес

Порт Малага, Испания, 25 июля 2020 года

Фото: Global Look Press/Jesus Merida/Keystone Press Agency
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— В августе по сравнению с предыдущим месяцем этот показатель упал на 30% и составил около 9,2 тыс. незаконных въездов, — отметили в агентстве.

Вместе с тем пандемия высветила проблемы в решении миграционных вопросов в самом ЕС. Это и нелегальные поездки просителей убежища в третьи страны, и невозможность подать соответствующее прошение; и запрет проводить спасательные операции в море; и, конечно, условия, в которых содержатся уже прибывшие в Евросоюз беженцы, со всеми вытекающими из пандемии сложностями.

— То, как в ЕС сейчас обращаются с просителями убежищ, абсолютно ужасно. Мы видели, что было после пожара в Мории, когда члены ЕС отказались выйти вперед и принять тысячи людей, лишенных жилья и оказавшихся в более тяжелой ситуации, чем они были до этого, — сказала «Известиям» член комитета ЕП LIBE, ирландский депутат Клэр Дэйли. — Людей должны эвакуировать и распределить между государствами-членами как можно скорее.

Однако, учитывая происходящее до пандемии, и то, что этот кризис используют как предлог для всё больших злоупотреблений в местах содержания мигрантов, вряд ли что-либо изменится, подытожила политик.

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