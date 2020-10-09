ЦИК Киргизии предложил парламенту снизить избирательный порог

Председатель ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова предложила снизить семипроцентный избирательный порог перед повторными парламентскими выборами в республике. Ее единогласно поддержали все члены комиссии, предложение было направлено в парламент. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила член республиканской ЦИК Гульнара Джурабаева.

«Вчера на совещании члены ЦИК говорили о том, что необходимо снизить избирательный порог, чтобы не оставалось такого большого количества непредставленных в парламенте групп. <...> Мы утвердили (инициативу. — Ред.) на совещании, и письмо направлено в парламент», — цитирует ее ТАСС.

В Киргизии начались массовые протесты после прошедших 4 октября в республике парламентских выборов. За 120 мест боролись 16 партий, однако набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них.

Сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Митингующие захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из заключения некоторых политиков.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти. ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Врио главы правительства был назначен Садыр Жапаров, освобожденный из тюрьмы в ходе митингов. Однако представители второго координационного совета выдвинули на этот пост другого кандидата — оппозиционера Тилека Токтогазиева. Жапаров же подчеркнул, что является единственным легитимным премьер-министром республики.

В то же время парламент Киргизии запустил процедуру импичмента главы государства. В свою очередь Жээнбеков заявил, что покинет свой пост только после того, как страна встанет на путь законности, пишет «Газета.ру». Первостепенно, по его словам, необходимо назначить новые парламентские выборы.