РЕН ТВ опубликовал видео со снарядами на месте пожара под Рязанью

Появилось видео с боеприпасами со склада в Рязанской области. Соответствующие кадры оказались в распоряжении телеканала РЕН ТВ в четверг, 8 октября.

Отмечается, что на записи именно те снаряды, которые начали взрываться в результате начавшегося на складе возгорания.

Ранее в этот день стало известно, что пожар на складе боеприпасов был локализован.

8 октября глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину о ходе борьбы с пожаром. Он сообщил, что ведомство наращивает группировку сил и средств для ликвидации пожаров в населенных пунктах Рязанской области, попавших в зону поражения от разрыва снарядов.

По его словам, в результате ЧП пострадали 16 человек.

В этот же день сообщалось, что школьники районов, попавших в зону чрезвычайной ситуации из-за пожара, досрочно отправлены на каникулы. В районе инцидента находятся семь образовательных учреждений и их филиалов.

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области начался накануне. В пресс-службе Западного военного округа считают, что огонь перекинулся на территорию склада с загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.