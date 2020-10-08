РЕН ТВ опубликовал видео со снарядами на месте пожара под Рязанью
Появилось видео с боеприпасами со склада в Рязанской области. Соответствующие кадры оказались в распоряжении телеканала РЕН ТВ в четверг, 8 октября.
Отмечается, что на записи именно те снаряды, которые начали взрываться в результате начавшегося на складе возгорания.
Ранее в этот день стало известно, что пожар на складе боеприпасов был локализован.
8 октября глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину о ходе борьбы с пожаром. Он сообщил, что ведомство наращивает группировку сил и средств для ликвидации пожаров в населенных пунктах Рязанской области, попавших в зону поражения от разрыва снарядов.
По его словам, в результате ЧП пострадали 16 человек.
В этот же день сообщалось, что школьники районов, попавших в зону чрезвычайной ситуации из-за пожара, досрочно отправлены на каникулы. В районе инцидента находятся семь образовательных учреждений и их филиалов.
Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области начался накануне. В пресс-службе Западного военного округа считают, что огонь перекинулся на территорию склада с загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.