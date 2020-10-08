Покрытый огонь: ЧС под Рязанью взята под контроль
Обстановка в Рязанской области, где 7 октября произошел пожар на территории складов с боеприпасами, стабилизировалась. Но несмотря на то, что взрывы уже не гремят, возвращаться в свои дома эвакуированным жителям пока рано. Об этом «Известиям» рассказали местные политики, комментируя совещание по вопросам МЧС, которое 8 октября провел Владимир Путин. Во время встречи обсуждались и вопросы технического оснащения подразделений МЧС. Глава государства напомнил, что значительная часть парка пожарной техники, самолетов, вертолетов и спасательных лодок ведомства нуждается в замене. Министерству поручено утвердить долгосрочную программу обновления техники до 2030 года.
Пожар под Рязанью
Обсуждение действий по ликвидации чрезвычайной ситуации, произошедшей 7 октября в Рязанской области, стало одной из главных тем совещания, которое Владимир Путин провел в режиме видеоконференции. Все случилось возле села Шелемишевские хутора Скопинского района, который расположен в 120 км от Рязани. Как доложил глава МЧС Евгений Зиничев, в результате возгорания сухой растительности начался пожар с последующими взрывами на территории складов с боеприпасами. Изначально сообщалось, что возгорание произошло на территории ликвидированной воинской части, откуда не успели вывезти военный арсенал. По информации части СМИ, которые ссылаются на источники в экстренных службах региона, осколочно-фугасные боеприпасы калибра 152 мм хранились на 43 открытых площадках.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам МЧС РФ, 8 октября 2020 года
Евгений Зиничев доложил президенту, что в настоящий момент госпитализированы 16 человек. Кроме того, пострадало более 20 построек. Ведомство в течение двух суток проводит работу по наращиванию группировки сил и средств для ликвидации пожаров в населенных пунктах и окрестностях, которые оказались в зоне поражения от разрыва снарядов. В превентивных целях проведена эвакуация более 2,3 тыс. жителей из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5–10 км.
Для жителей организованы пункты временного размещения на базе учебных заведений и больниц, расположенных на безопасном расстоянии от эпицентра взрывов. Временным проживанием в настоящий момент воспользовалось 86 человек, остальные пока поселились у родственников и знакомых. Сейчас обстановка в районе военного полигона стабилизировалась, взрывов нет, однако возвращаться в свои дома людям пока рано, сообщил «Известиям» депутат Рязанской областной Думы от Скопина Петр Алабин.
— Считаю, что меры по эвакуации граждан были предприняты очень оперативно и своевременно, поэтому пострадавших не так много. Сегодня на заседании областной Думы мы приняли решение о том, чтобы им была оказана помощь. Это пока все, что я могу сказать, остальной информацией владеет штаб МЧС, — пояснил парламентарий.
Как сообщил «Известиям» председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, депутаты уже приступили к оказанию помощи населению.
— Сегодня мы обсудили ситуацию в Скопинском районе. И сейчас группа депутатов работает в пунктах временного размещения людей. Депутаты оказали помощь в организации питания жителей, которые были эвакуированы. Мы будем участвовать в приобретении предметов первой необходимости, в решении возникающих проблем, — пояснил он.
Губернатор области Николай Любимов 8 октября распорядился определить объемы финансирования на проведение аварийно-восстановительных работ и возмещение ущерба пострадавшему населению. Также он поручил организовать подготовку маневренного жилого фонда и провести работу по оказанию адресной помощи.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне, депутат от Рязанской области Александр Шерин считает, что пока делать выводы о том, кто виноват в случившейся трагедии, преждевременно. Это должно установить следствие. В то же время он отметил, что причиной могла стать оптимизация — ведь воинская часть, где произошла трагедия, должна быть сокращена.
— Когда такая оптимизация происходит, многие вопросы передаются из одной структуры в другую. В этом процессе зачастую забывается главное: соблюдение мер безопасности, — пояснил «Известиям» депутат. — Сейчас важно, чтобы не обозначили стрелочников, а действительно установили виновных. Пока до конца не известно, почему произошел пожар: то ли это короткое замыкание электропроводки, то ли пал травы, то ли халатность. Но главное, чтобы правительством была оказана помощь пострадавшим людям, чтобы их расселили и компенсировали потерю имущества.
Героизм и техника
Владимир Путин в целом положительно оценил деятельность спасателей в последнее время. В частности, благодаря работе министерства, властям удается экономить бюджетные деньги. По словам президента, в этом году средства, которые будут направлены на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций, минимальны по сравнению с предыдущими периодами. Хотя до этого они стабильно составляли 6–8 млрд рублей ежегодно, уточнил он.
–– Системные меры профилактики, о которых мы говорили не раз, дают свой необходимый результат, –– заключил глава государства.
На этом фоне он призвал и впредь повышать результативность работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, реализовывать дополнительные меры по защите лесного фонда от пожаров, а также по предупреждению наводнений. Однако для этого спасателям необходимы не только «профессионализм, компетенция, мужество, героизм, но и надежная техника», добавил Владимир Путин.
Активное переоснащение подразделений МЧС началось с 2000-х годов. Это позволило обеспечить не только своевременное и комплексное реагирование спасателей на чрезвычайные ситуации в России, но и оказывать помощь зарубежным партнерам в случае необходимости. Более того, в 2020-м МЧС получило возможность суммарно закупить порядка 1,5 тыс. единиц техники. А это почти в четыре раза больше, чем было предусмотрено изначально, рассказал президент.
Несмотря на прогресс, достигнутый за последнее время, в МЧС по-прежнему не решены некоторые проблемы. В частности, значительная часть парка пожарной техники, самолётов, вертолётов и спасательных лодок ведомства уже выработали свой ресурс, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, темпы технического переоснащения явно отстают от темпов вывода из эксплуатации старой техники. Поэтому количество единиц старше нормативного возраста остается значительным.
–– Во-вторых, сам процесс обновления пока не носит устойчивого долгосрочного, я бы сказал, системного характера: подразделения не имеют возможности планировать свое техническое переоснащение, что называется, «в долгую», а сами закупки часто носят несистемный характер, что нередко ведет к увеличению конечной цены продукции. Это тоже очень важно, –– отметил глава РФ.
В связи с этим президент поручил сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники МЧС до 2030 года. При реализации этой программы должна обеспечиваться максимальная финансовая эффективность, как по стоимости самих закупок, так и в послепродажном обслуживании, добавил он. Кроме того, Владимир Путин призвал переходить на прямые закупки техники у отечественных заводов‑производителей, устраняя ненужных посредников.