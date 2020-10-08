Покрытый огонь: ЧС под Рязанью взята под контроль

Обстановка в Рязанской области, где 7 октября произошел пожар на территории складов с боеприпасами, стабилизировалась . Но несмотря на то, что взрывы уже не гремят, возвращаться в свои дома эвакуированным жителям пока рано. Об этом «Известиям» рассказали местные политики, комментируя совещание по вопросам МЧС, которое 8 октября провел Владимир Путин . Во время встречи обсуждались и вопросы технического оснащения подразделений МЧС. Глава государства напомнил, что значительная часть парка пожарной техники, самолетов, вертолетов и спасательных лодок ведомства нуждается в замене. Министерству поручено утвердить долгосрочную программу обновления техники до 2030 года.

Пожар под Рязанью

Обсуждение действий по ликвидации чрезвычайной ситуации, произошедшей 7 октября в Рязанской области, стало одной из главных тем совещания, которое Владимир Путин провел в режиме видеоконференции . Все случилось возле села Шелемишевские хутора Скопинского района, который расположен в 120 км от Рязани. Как доложил глава МЧС Евгений Зиничев, в результате возгорания сухой растительности начался пожар с последующими взрывами на территории складов с боеприпасами. Изначально сообщалось, что возгорание произошло на территории ликвидированной воинской части, откуда не успели вывезти военный арсенал. По информации части СМИ, которые ссылаются на источники в экстренных службах региона, осколочно-фугасные боеприпасы калибра 152 мм хранились на 43 открытых площадках.

Покрытый огонь Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам МЧС РФ, 8 октября 2020 года Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Дружинин

Евгений Зиничев доложил президенту, что в настоящий момент госпитализированы 16 человек. Кроме того, пострадало более 20 построек. Ведомство в течение двух суток проводит работу по наращиванию группировки сил и средств для ликвидации пожаров в населенных пунктах и окрестностях, которые оказались в зоне поражения от разрыва снарядов. В превентивных целях проведена эвакуация более 2,3 тыс. жителей из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5–10 км.

Для жителей организованы пункты временного размещения на базе учебных заведений и больниц , расположенных на безопасном расстоянии от эпицентра взрывов. Временным проживанием в настоящий момент воспользовалось 86 человек, остальные пока поселились у родственников и знакомых. Сейчас обстановка в районе военного полигона стабилизировалась, взрывов нет, однако возвращаться в свои дома людям пока рано, сообщил «Известиям» депутат Рязанской областной Думы от Скопина Петр Алабин.

Покрытый огонь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Считаю, что меры по эвакуации граждан были предприняты очень оперативно и своевременно, поэтому пострадавших не так много. Сегодня на заседании областной Думы мы приняли решение о том, чтобы им была оказана помощь . Это пока все, что я могу сказать, остальной информацией владеет штаб МЧС, — пояснил парламентарий.

Как сообщил «Известиям» председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, депутаты уже приступили к оказанию помощи населению.

— Сегодня мы обсудили ситуацию в Скопинском районе. И сейчас группа депутатов работает в пунктах временного размещения людей . Депутаты оказали помощь в организации питания жителей, которые были эвакуированы. Мы будем участвовать в приобретении предметов первой необходимости, в решении возникающих проблем, — пояснил он.

Губернатор области Николай Любимов 8 октября распорядился определить объемы финансирования на проведение аварийно-восстановительных работ и возмещение ущерба пострадавшему населению . Также он поручил организовать подготовку маневренного жилого фонда и провести работу по оказанию адресной помощи.

Покрытый огонь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Первый зампред комитета Госдумы по обороне, депутат от Рязанской области Александр Шерин считает, что пока делать выводы о том, кто виноват в случившейся трагедии, преждевременно. Это должно установить следствие. В то же время он отметил, что причиной могла стать оптимизация — ведь воинская часть, где произошла трагедия, должна быть сокращена.

— Когда такая оптимизация происходит, многие вопросы передаются из одной структуры в другую. В этом процессе зачастую забывается главное: соблюдение мер безопасности, — пояснил «Известиям» депутат . — Сейчас важно, чтобы не обозначили стрелочников, а действительно установили виновных. Пока до конца не известно, почему произошел пожар: то ли это короткое замыкание электропроводки, то ли пал травы, то ли халатность. Но главное, чтобы правительством была оказана помощь пострадавшим людям, чтобы их расселили и компенсировали потерю имущества .

Героизм и техника

Владимир Путин в целом положительно оценил деятельность спасателей в последнее время. В частности, благодаря работе министерства, властям удается экономить бюджетные деньги . По словам президента, в этом году средства, которые будут направлены на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций, минимальны по сравнению с предыдущими периодами. Хотя до этого они стабильно составляли 6–8 млрд рублей ежегодно, уточнил он.

–– Системные меры профилактики, о которых мы говорили не раз, дают свой необходимый результат, –– заключил глава государства.

На этом фоне он призвал и впредь повышать результативность работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, реализовывать дополнительные меры по защите лесного фонда от пожаров, а также по предупреждению наводнений. Однако для этого спасателям необходимы не только «профессионализм, компетенция, мужество, героизм, но и надежная техника», добавил Владимир Путин.

Активное переоснащение подразделений МЧС началось с 2000-х годов. Это позволило обеспечить не только своевременное и комплексное реагирование спасателей на чрезвычайные ситуации в России, но и оказывать помощь зарубежным партнерам в случае необходимости. Более того, в 2020-м МЧС получило возможность суммарно закупить порядка 1,5 тыс. единиц техники. А это почти в четыре раза больше, чем было предусмотрено изначально, рассказал президент.

Несмотря на прогресс, достигнутый за последнее время, в МЧС по-прежнему не решены некоторые проблемы. В частности, значительная часть парка пожарной техники, самолётов, вертолётов и спасательных лодок ведомства уже выработали свой ресурс, подчеркнул Владимир Путин . По его словам, темпы технического переоснащения явно отстают от темпов вывода из эксплуатации старой техники. Поэтому количество единиц старше нормативного возраста остается значительным.

–– Во-вторых, сам процесс обновления пока не носит устойчивого долгосрочного, я бы сказал, системного характера : подразделения не имеют возможности планировать свое техническое переоснащение, что называется, «в долгую», а сами закупки часто носят несистемный характер, что нередко ведет к увеличению конечной цены продукции. Это тоже очень важно, –– отметил глава РФ.