Губернатор Югры Наталья Комарова заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«У меня ПЦР+», — написала она. Комарова подчеркнула, что чувствует себя нормально и заявила, что продолжит работать в онлайн-режиме. Она призвала подписчиков беречь себя и окружающих.

Ранее 8 октября в Роспотребнадзоре заявили, что женщины заражаются коронавирусом чаще, чем мужчины, их больше среди больных примерно на 2–3%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об осложнении ситуации с распространением коронавируса в стране. По ее словам, рост количества выявленных случаев заболевания COVID-19 наблюдается в 60 российских регионах.

В Кремле статистику по COVID-19 назвали поводом для серьезной обеспокоенности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, каждый гражданин должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.

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