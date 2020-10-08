Мировые продажи Volvo в сентябре 2020 года выросли почти на 5%

Глобальные продажи Volvo Cars в сентябре выросли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 8 октября.

«Положительная динамика обусловлена двузначным увеличением продаж в Китае и США. В течение месяца было передано 67 636 автомобилей — особой популярностью стабильно пользуются кроссоверы и внедорожники Volvo, отмеченные многочисленными наградами», — говорится в сообщении.

С начала года было продано 451 128 автомобилей. Это на 11,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Продажи Volvo Cars на российском рынке в сентябре 2020 года составили 832 автомобиля – на 14,7% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Всего за первые 9 месяцев было реализовано 4 944 единицы, снижение по сравнению с прошлым годом – 16,1%. При этом результат третьего квартала 2020 года показал рост по сравнению с прошлым годом на 22% (2 427 автомобилей), что говорит о динамичном восстановлении спроса на эти автомобили.

Самым популярным автомобилем Volvo в России в сентябре стал технологичный кроссовер XC60 (продано 404 автомобиля, рост на 11%). Кроме того, общие продажи модели в третьем квартале 2020 года выросли на 42% (продано 1 049 автомобилей) – XC60 устойчиво пользуется спросом среди покупателей.

При этом самой популярной моделью Volvo в мире в сентябре 2020 года стал компактный кроссовер XC40, за ним следует среднеразмерный кроссовер Volvo XC60 и большой внедорожник Volvo XC90. Доля кроссоверов и внедорожников в общем объеме глобальных продаж Volvo Cars в сентябре составила 69,8%, год назад этот показатель был равен 72,6%.