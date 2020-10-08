Обновленный Bentley Bentayga представлен в России

Британская компания Bentley провела российскую премьеру обновленного внедорожника Bentayga. Внешность автомобиля выполнена в новой стилистике марки. Изменения есть и в салоне, кроме того, автомобиль обзавелся новыми опциями.

Рестайлинг сделал Bentayga похожим на новое купе Continental GT: овальные фары и фонари, кромка капота доходит до увеличившейся решетки радиатора. Передний бампер стал массивнее, увеличилась багажная дверь — теперь она во всю ширину кузова. Площадка под номер переехала на задний бампер.

Самое значительное изменение в интерьере — центральные воздуховоды, которые стали из круглых вытянутыми и объединены с хронометром Breitling. Появились новые варианты отделки, в том числе деревянный шпон с новым рисунком. Руль получил емкостный датчик, который определяет, держит ли водитель рулевое колесо. Приборная панель теперь виртуальная, а мультимедийная система с экраном 10,9 дюйма поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Щетки стеклоочистителей новые, с электроподогревом и 22-мя форсунками омывателя. У системы кондиционирования есть встроенные ионизаторы.

В четырехместной версии раздельные кресла второго ряда сдвинуты в багажник, что позволило увеличить место для ног для пассажиров сзади.

Заднюю колею расширили ради лучшей управляемости, а двигатель и трансмиссия почти не изменились. Bentayga оснащается либо бензиновым мотором V8 мощностью 550 л.с., либо W12 мощностью 635 л.с. Оба мотора работают в паре с 8-ступенчатым «автоматом».

Самая мощная и быстрая версия Speed получила систему отключения половины цилиндров при малой нагрузке и доработанную ездовую электронику. Ее разгон до 100 км/ч по-прежнему занимает 3,9 с, а максимальная скорость — 306 км в час.

Цены на обновленный Bentley Bentayga начинаются от 14 млн 923 тыс рублей.

Ранее стало известно, что Bentley отзывает с российского рынка 104 автомобиля Bentayga, реализованных в 2018–2020 годах.