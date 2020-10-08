Прямой эфир

Трамп отказался «тратить время» на виртуальные дебаты с Байденом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп отказался участвовать в дебатах с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в виртуальном формате. Об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу Fox Business.

Не кот начхал: COVID-19 у Трампа подкосил его шансы на переизбрание
Демократы сочувствуют заразившемуся президенту и ощущают прилив сил в борьбе за Белый дом

«Я не буду тратить свое время на виртуальные дебаты», — сказал Трамп в своем первом интервью после положительного теста на коронавирус.

Президент назвал такие дебаты «нелепыми» и заявил, что не собирается «сидеть за компьютером». При этом Трамп добавил, что, по его мнению, он победил Байдена на первых дебатах и рассчитывал победить на вторых.

Лидер США также отметил, что чувствует себя отлично. «Я хочу проведения предвыборных митингов», — сказал он.

За несколько минут до интервью Трампа оргкомитет дебатов сообщил, что их следующий раунд пройдет 15 октября в виртуальном формате: зрители и модератор будут находиться в Майами, а оба кандидата будут общаться виртуально.

Американский президент 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Мелании.

5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

После обнаружения у Трампа коронавирусной инфекции Байден предлагал перенести дебаты.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020