Трамп отказался «тратить время» на виртуальные дебаты с Байденом

Президент США Дональд Трамп отказался участвовать в дебатах с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в виртуальном формате. Об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу Fox Business.

«Я не буду тратить свое время на виртуальные дебаты», — сказал Трамп в своем первом интервью после положительного теста на коронавирус.

Президент назвал такие дебаты «нелепыми» и заявил, что не собирается «сидеть за компьютером». При этом Трамп добавил, что, по его мнению, он победил Байдена на первых дебатах и рассчитывал победить на вторых.

Лидер США также отметил, что чувствует себя отлично. «Я хочу проведения предвыборных митингов», — сказал он.

За несколько минут до интервью Трампа оргкомитет дебатов сообщил, что их следующий раунд пройдет 15 октября в виртуальном формате: зрители и модератор будут находиться в Майами, а оба кандидата будут общаться виртуально.

Американский президент 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Мелании.

5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

После обнаружения у Трампа коронавирусной инфекции Байден предлагал перенести дебаты.