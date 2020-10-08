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Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением из-за COVID-19 граждан

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В России свыше 246 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие коронавируса. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 246 111 человек», ― цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, в ведомстве отметили, что на территории страны было проведено более 49,1 млн тестов на COVID-19, в том числе 349 тыс. за прошедшие сутки.

Накануне главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что рост числа случаев заражения коронавирусом в России будет фиксироваться еще две-три недели, затем ожидается стабилизация ситуации, спад заболеваемости продлится до конца января.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что угроза коронавирусной инфекции еще не отступила, но страна готова к любому развитию событий.

5 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко напомнил, что страна может избежать второй волны коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровело 995 275 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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