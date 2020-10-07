Михаил Жванецкий принял решение уйти со сцены

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий принял решение прекратить публичные выступления. Об этом в среду, 7 октября, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич.

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть», — заявил он журналистам «РИА Новости».

По словам Сташкевича, Жванецкий считает, что «стареть надо дома».

«Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную. Зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность», — отметил представитель.

Он добавил, что информация о выступлениях, опубликованная на официальном сайте артиста, не является актуальной. По его словам, эти данные были опубликованы около года назад, однако из-за распространения коронавирусной инфекции перестали быть актуальны.

«За официальным сайтом мы не проследили», — заключил Сташкевич.

21 июня Жванецкий пожаловался на плохое самочувствие. По его словам, он никуда не выходит из дома.

6 марта Жванецкий отметил 86-летие. Он является народным артистом России, лауреатом премии президента РФ.