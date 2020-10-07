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В граничащем с Азербайджаном грузинском крае упали два беспилотника

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Два беспилотных летательных аппарата неизвестного происхождения упали в селах Санавардо и Удабно грузинского края Кахети, который граничит с Азербайджаном. Об этом говорится в опубликованном в среду, 7 октября, заявлении МВД Грузии.

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«7 октября примерно в 18:35 (17:35 мск) и в 18:45 (17:45 мск) в министерство внутренних дел поступили сообщения о падении двух беспилотных летательных аппаратов в селах Санавардо Кварельского района и Удабно Сагареджойского района Кахети», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты-криминалисты выясняют обстоятельства произошедшего. В результате происшествия никто не пострадал, уточняет «Газета.ру».

Ранее 7 октября генеральная прокуратура Азербайджана возбудила дело в связи с обстрелом армянскими войсками нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан. При этом накануне минобороны Армении опровергло сообщение о попытке удара по нефтепроводу. Представитель ведомства Шушан Степанян подчеркнула, что Ереван не нацелен на разрушение гражданской инфраструктуры, но все военные цели и объекты, откуда будет вестись огонь по Нагорному Карабаху, будут уничтожены вне зависимости от их местоположения.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

1 октября лидеры стран Минской группы ОБСЕ — президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон — выпустили совместное заявление по Карабаху, призвав стороны прекратить боевые действия.

4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия для прекращения огня в Карабахе. По его словам, это произойдет, если Ереван выведет свою армию из региона и предоставит Баку план своего отступления. Два дня спустя премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов пойти на уступки Баку в вопросе Нагорного Карабаха, если они будут взаимными.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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