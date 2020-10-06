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Пашинян заявил о готовности Армении пойти на уступки в Карабахе

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Ереван готов пойти на уступки Баку в вопросе Нагорного Карабаха, если они будут взаимными. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян агентству France Presse (AFP) во вторник, 6 октября.

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«Конфликты нужно урегулировать на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы на уступки, если на соразмерные уступки готов и Баку», — приводит Sputnik Армения слова Пашиняна.

Глава армянского правительства выразил мнение, что если этого потребует ситуация, Россия выполнит свои договорные обязательства в сфере военного сотрудничества с Арменией. «Я убежден, что если ситуация этого потребует, Россия выполнит свои обязательства», — приводит ТАСС его слова.

Ранее во вторник Пашинян посетил Нагорный Карабах и провел вместе с президентом республики Араиком Арутюняном и командным составом армии совещание.

Накануне Арутюнян заявил, что из-за недавних обстрелов, в том числе Степанакерта, карабахские военные будут вынуждены перенести боевые действия вглубь территории Азербайджана.

Ранее, 4 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия для прекращения огня в Карабахе. По его словам, это произойдет, если Ереван выведет свою армию из региона и предоставит Баку план своего своего отступления.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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