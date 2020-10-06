Пашинян посетил Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (Арцах). Визит состоялся 5 октября, сообщила 6 октября пресс-служба армянского кабмина.

Глава правительства Армении вместе с президентом региона Араиком Арутюняном и командным составом армии провел совещание. «Командующий армией обороны НКР Джалал Арутюнян доложил об оперативной ситуации на фронте, нанесении контрударов на действия противника, о предстоящих шагах вооруженных сил Карабаха», — отмечает «Интерфакс».

Накануне Арутюнян заявил, что из-за недавних обстрелов, в том числе столицы региона — Степанакерта, карабахские военные будут вынуждены перенести боевые действия вглубь территории Азербайджана.

4 октября азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал условия для прекращения огня в Нагорном Карабахе. Баку готов прекратить военные действия, если Армения выведет свою армию из региона и предоставит Азербайджану план своего своего отступления.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.