МО Армении опровергло попытку нанесения удара по нефтепроводу Баку

Министерство обороны Армении опровергло сообщение Азербайджана о том, что армянская сторона пыталась нанести удар по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, армянская сторона неоднократно заявляла, что не нацелена на нефтегазовые инфраструктуры. При этом Степанян заявила, что все военные цели и объекты, откуда будет вестись огонь по Нагорному Карабаху, будут уничтожены вне зависимости от их местоположения.

Ранее 6 октября представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал на своей странице в Facebook, что столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерт вновь обстреливают.

При этом генпрокуратура Азербайджана сообщила, что Военные силы Армении попытались произвести ракетный обстрел нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан. Однако попытку удара удалось предотвратить.

Накануне в интернете появилось видео, на котором можно разглядеть, как российские журналисты попали под обстрел в Степанакерте. Незадолго до этого корреспондент «Известий» сообщил о двух обстрелах столицы Нагорного Карабаха. По его словам, после первого обстрела осколками от четырех снарядов была усыпана центральная площадь города. Позднее столицу обстреляли еще раз. Как рассказал журналист, упало около 20 снарядов.

В тот же день командующий армией обороны НКР Джалал Арутюнян заявил, что из-за недавних обстрелов, в том числе Степанакерта, карабахским военным придется перенести боевые действия вглубь территории Азербайджана.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Нагорный Карабах — территория, которая геополитически относится к Азербайджану, но проживают там армяне. Азербайджан и Армения оспаривают принадлежность этого региона с момента решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР в 1988 году и потери контроля над регионом азербайджанскими властями в 1994 году.