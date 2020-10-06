В Минобороны Армении сообщили о новом обстреле Степанакерта и Шуши

Столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерт вновь обстреливают. Об этом написал на своей странице в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян во вторник, 6 октября.

«Степанакерт вновь бомбят», — отметил он, добавив, что под ударом и город Шуши.

В свою очередь агентство report.az со ссылкой на генпрокуратуру Азербайджана сообщило, что Военные силы Армении попытались произвести ракетный обстрел нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан. Однако попытку удара удалось предотвратить.

Накануне в интернете появилось видео, на котором можно разглядеть, как российские журналисты попали под обстрел в Степанакерте. Незадолго до этого корреспондент «Известий» сообщил о двух обстрелах столицы Нагорного Карабаха. По его словам, после первого обстрела осколками от четырех снарядов была усыпана центральная площадь города. Позднее столицу обстреляли еще раз. Как рассказал журналист, упало около 20 снарядов.

В тот же день командующий армией обороны НКР Джалал Арутюнян заявил, что из-за недавних обстрелов, в том числе Степанакерта, карабахским военным придется перенести боевые действия вглубь территории Азербайджана.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Нагорный Карабах — территория, которая геополитически относится к Азербайджану, но проживают там армяне. Азербайджан и Армения оспаривают принадлежность этого региона с момента решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР в 1988 году и потери контроля над регионом азербайджанскими властями в 1994 году.