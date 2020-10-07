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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и обсудил открытие границ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил в среду, 7 октября, российского лидера Владимира Путина с днем рождения по телефону. После этого главы государств обсудили вопрос открытия границ. Об этом сообщает пресс-служба главы Белоруссии.

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«Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией», — цитирует пресс-службу БелТА. Лидеры государств условились поручить правительствам отработать эти вопросы и разобраться в ситуации.

Президенты обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Кыргызстане.

Также Путин и Лукашенко уделили большое внимание ситуации с распространением коронавирусной инфекции, передает RT.

О предыдущем телефонном разговоре Путина и Лукашенко сообщалось 2 октября. Тогда они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и вопросы сотрудничества Москвы и Минска.

16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство приняло решение о закрытии для передвижения людей через границу России с Белоруссией на фоне распространения коронавируса, сообщает RNS.

Из-за пандемии коронавируса Россия в конце марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Разрешались только вывозные рейсы, которыми россиян возвращали на родину.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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