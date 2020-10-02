В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и вопросы сотрудничества Москвы и Минска, сообщает в пятницу, 2 октября, пресс-служба Кремля.

Лидеры в ходе беседы подтвердили обоюдный настрой на укрепления союзничества России и Белоруссии и отметили, что правительства стран, а также министерства и ведомства предпринимают конкретные шаги по развитию сотрудничества во всех областях.

Стороны разговора выразили уверенность, что проблемы, возникшие в республике после выборов президента, в скором времени будут урегулированы.

«Рассмотрены также различные аспекты послевыборной ситуации в республике с учетом продолжающихся попыток вмешательства извне. Выражена уверенность, что возникшие проблемы будут в скором времени урегулированы», — говорится в сообщении.

Президенты также затронули борьбу с распространением коронавируса. Белорусский лидер поблагодарил своего российского коллегу за поставки в приоритетном порядке российской вакцины от COVID-19 в республику.

«Александр Лукашенко выразил признательность за помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в первую очередь за решение о поставках в приоритетном порядке в Белоруссию российской вакцины», — заявили Кремле.

О том, что между лидерами России и Белоруссии состоялся телефонный разговор ранее сообщило агентство «БелТа» со ссылкой на пресс-служба Лукашенко. Отмечалось, что темами беседы глав государств стал целый ряд международных проблем, в том числе ситуация в Нагорном Карабахе.

Отмечалось, что значительно внимание в ходе разговора лидеры уделили ситуации с распространением COVID-19. Они высказали озабоченность из-за роста числа новых выявляемых случаев инфекции и обсудили действия по нормализации транспортного сообщения между двумя странами.