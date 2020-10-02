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Путин поговорил по телефону с Лукашенко

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

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Темами беседы глав государств стал целый ряд международных проблем, в том числе ситуация в Нагорном Карабахе, передает «БелТа». Путин и Лукашенко также обменялись подробностями ситуаций внутри стран, обсудив обстановку в Белоруссии и России. Они уделили большое внимание анализу завершившихся совместных военных учений «Славянское братство – 2020».

Отмечается, что значительно внимание в ходе разговора лидеры уделили ситуации с распространением COVID-19. Они высказали озабоченность из-за роста числа новых выявляемых случаев инфекции и обсудили действия по нормализации транспортного сообщения между двумя странами.

Темой для подробного обсуждения президентов стали и итоги VII Форума регионов Белоруссии и России. В ходе разговора стороны отметили важнейшую роль прямых контактов на уровне руководителей регионов и предприятий в двусторонних отношениях. Позитивные результаты этой совместной работы в первую очередь должны почувствовать россияне и белорусы.

29 сентября Путин в видеообращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии заявил, что на республику оказывается беспрецедентное внешнее давление. Он отметил, что межрегиональные связи являются «одним из важнейших компонентов братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга».

В свою очередь Лукашенко подчеркнул, что в рамках будущих форумов необходимо больше внимания уделять информационной безопасности Союзного государства.

В этот же день посол Белоруссии в России Владимир Семашко рассказал, что Москва и Минск нашли консенсус по ключевым вопросам в цене на российский газ и возобновили работу по интеграционным дорожным картам двух государств.

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