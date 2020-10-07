Азербайджан возбудил дело об обстреле Арменией нефтепровода

Генеральная прокуратура Азербайджана в среду, 7 октября, возбудила дело в связи с обстрелом армянскими войсками нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан.

Дело возбуждено по 11 статьям Уголовного кодекса республики. Его ведение поручено Следственному управлению Генпрокуратуры, передает ТАСС.

При этом накануне минобороны Армении опровергло сообщение о попытке удара по нефтепроводу. Представитель ведомства Шушан Степанян подчеркнула, что Ереван не нацелен на разрушение гражданской инфраструктуры, но все военные цели и объекты, откуда будет вестись огонь по Нагорному Карабаху, будут уничтожены вне зависимости от их местоположения.

В Баку же заявляли, что военные силы противника попытались произвести ракетный обстрел нефтепровода, но удар удалось предотвратить.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

1 октября лидеры стран минской группы ОБСЕ — президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон — выпустили совместное заявление по Карабаху, призвав стороны прекратить боевые действия.

4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия для прекращения огня в Карабахе. По его словам, это произойдет, если Ереван выведет свою армию из региона и предоставит Баку план своего отступления. Два дня спустя премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов пойти на уступки Баку в вопросе Нагорного Карабаха, если они будут взаимными.