Интервью президента России Владимира Путина. Главное

Президент России Владимир Путин в интервью рассказал о своих взглядах на основные вопросы повестки дня.

События в Нагорном Карабахе Путин назвал настоящей трагедией. По его словам, и Армения, и Азербайджан, и Карабах — это места, где живут не чужие россиянам люди. Он подчеркнул, что Россия призывает к прекращению огня, и выразил надежду, что конфликт скоро разрешится.

Комментируя ситуацию в Киргизии, Путин заявил, что она не может не вызывать беспокойства, но он надеется на мирное разрешение конфликта без потерь и с восстановлением нормального политического процесса. Глава государства отметил, что у России большие совместные планы с Киргизией.

Путин заявил, что симпатизирует некоторым идеям левого толка. Он напомнил, что 20 лет был «рядовым, но идейным» членом Коммунистической партии и многие постулаты до сих пор считает правильными.

«Равенство, братство. Чего ж здесь плохого? Это сродни христианству на самом деле», — сказал он. Глава государства отметил, что это могло бы стать базой для налаживания контактов с представителями демократов в США, так как их идейные основы близки к идеям социал-демократии.

Глава государства также заявил, что Россия следит за президентской гонкой в США, но не вмешивается. Выбирать главу государства должны его жители, подчеркнул он. Москва будет работать с любым избранным лидером Соединенных Штатов. Он отметил, что действующий глава государства Дональд Трамп очевидно не выполнил своих намерений улучшить отношения с Россией, а претендент на пост Джо Байден склонен к острой антироссийской риторике, но российская сторона к этому, «к сожалению, привыкла».

Говоря о своем дне рождения, Путин, которому 7 октября исполнилось 68 лет, заявил, что считает нескромным преувеличивать значение этого дня. Это не национальный праздник, подчеркнул он. На вопрос, как собирается праздновать, президент ответил, что вне зависимости от служебного положения человек должен проводить свой день рождения «в кругу своих друзей, своих близких».