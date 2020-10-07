Путин заявил о симпатии к коммунистическим ценностям

Президент России Владимир Путин рассказал, что ему нравятся многие ценности коммунизма, которые он сравнил с христианскими. Об этом он заявил в среду, 7 октября.

«Я в течение 20 лет был членом компартии, хоть и рядовым, но идейным. Многие ценности мне нравятся до сих пор», — сказал глава государства в интервью «России-24».

В ноябре прошлого года Путин назвал главную причину распада СССР. По его словам, Советский Союз прекратил свое существование не из-за увеличения национализма в Прибалтике, а в основном из-за проводимой в стране неэффективной экономической политики. При этом результаты распада СССР оказались гораздо печальнее самых худших ожиданий.

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