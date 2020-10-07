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Путин прокомментировал президентскую гонку в США

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Позиции кандидатов в президенты любой страны, в том числе США, должны оценивать избиратели. Об этом в среду, 7 октября, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Позицию кандидатов в президенты любой страны, в том числе и такой великой державы как США, должны оценивать избиратели страны. В данном случае ― граждане США. Мы сторонние наблюдатели, мы не вмешиваемся», ― сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Президент России подчеркнул, что Москва будет работать с любым будущим американским лидером. При этом он добавил, что позиция кандидата в президенты США Джо Байдена, касающаяся продления Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ ― СНВ-3), является серьезным сигналом для сотрудничества.

Кроме того, президент России прокомментировал оскорбление о том, что действующий американский лидер Дональд Трамп ― «щенок Путина», подчеркнув, что это проявление политической культуры страны.

Путин отметил, что попытки унизить действующего президента США в связях с Россией «лишь льют воду на мельницу» Москвы и поднимают ее статус. При этом российский лидер добавил, что это не дело Кремля, и кандидаты в президенты должны разбираться между собой.

2 октября главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал, что электоральный рейтинг президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке теперь во многом зависит от того, успеет ли он поправиться до дня голосования — 3 ноября.

При этом в начале сентября большинство американцев считало, что Трамп победит на выборах. Рейтинг кандидата от демократов Джо Байдена снижался. За действующего президента готовы были проголосовать 42% избирателей. Байден был впереди на шесть пунктов, в июле разрыв составлял 13%.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

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