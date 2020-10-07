В НКР заявили о 240 погибших военных

Число военнослужащих армии Нагорного-Карабаха, погибших с 27 сентября, выросло еще на 40. Такие данные представило министерство обороны НКР в среду, 7 октября.

По уточненным данным, с начала боевых действий погибли 280 военных НКР, передает «Интерфакс».

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Ранее 7 октября МИД НКР выступил против посредничества Турции в переговорах по ситуации в республике.

В ведомстве также добавили, что действия Турции, которая командует и управляет вооруженной агрессией против Нагорного Карабаха, а также поставляет Азербайджану вооружение для ведения войны, являются преступными и исключают ее дальнейшее членство в Минской группе ОБСЕ.

1 октября лидеры стран Минской группы ОБСЕ, президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху, призвав стороны прекратить боевые действия.

4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия для прекращения огня в Карабахе. По его словам, это произойдет, если Ереван выведет свою армию из региона и предоставит Баку план своего своего отступления. Два дня спустя премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов пойти на уступки Баку в вопросе Нагорного Карабаха, если они будут взаимными.