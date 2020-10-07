В Нагорном Карабахе выступили против посредничества Турции в переговорах

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика выступила против посредничества Турции в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом сообщило министерство иностранных дел непризнанной республики.

Как пишет «РИА Новости», в МИДе в очередной раз заявили о принципиальной позиции относительно недопустимости участия Анкары в рамках посредничества по мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта.

В ведомстве также добавили, что действия Турции, которая командует и управляет вооруженной агрессией против Нагорного Карабаха, а также поставляет Азербайджану вооружение для ведения войны, являются преступными и исключают ее дальнейшее членство в Минской группе ОБСЕ.

Нагорный Карабах — территория, которая геополитически относится к Азербайджану, но проживают там армяне. Азербайджан и Армения оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с момента решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР в 1988 году и потери контроля над регионом азербайджанскими властями в 1994 году.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

По данным Еревана, Турция помогает Азербайджану. Так, 29 сентября пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян сообщила, что турецкий F-16 сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб.

Турция опровергла эти сообщения, но Эрдоган пообещал оказать Азербайджану любую необходимую помощь при необходимости.