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В Кремле заявили об отсутствии элементов локдауна в мерах против COVID-19

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Меры, вводимые в российских регионах из-за распространения коронавирусной инфекции, не несут в себе элементов приостановки экономики, заявил во вторник, 6 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Вы видите, что пока нет элементов локдауна, есть решение отдельных регионов по каникулам, есть рекомендации по пожилым людям, которые входят в группу риска, но экономика не закрывается, все работает, во много этом объясняется тем, что система здравоохранения находится в мобилизованном состоянии, что создает устойчивость на фоне эпидемиологических угроз», — сказал представитель Кремля.

Ранее в этот же день доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна коронавируса в России может стать более интенсивной, но система здравоохранения страны к этому готова.

В скором времени, по его словам, РФ может выйти на плато по коронавирусу. Этот период продлится около месяца, и показатели прироста новых случаев инфекции будут выше весенних.

Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что угроза распространения коронавирусной инфекции еще не отступила, при этом страна готова к любому развитию эпидемиологической ситуации.

По последним данным, в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.

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