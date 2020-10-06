Землетрясение магнитудой 6 зафиксировали у побережья Фиджи

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6 у побережья Фиджи. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 232 км к востоку от города Левука. Очаг залегал на глубине 628 км, уточняет RT.

Информация о возможных разрушениях и угрозе цунами не поступала, пишет REGNUM.

4 октября землетрясение магнитудой 5 баллов было зафиксировано в районе Курильских островов. Толчки начались в 09:17 по всемирному координированному времени (UTC) (12:17 мск). Очаг находился в 504 км от Петропавловска-Камчатского и в 190 км от Северо-Курильска, на глубине 60 км.