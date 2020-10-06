Прямой эфир

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировали у побережья Фиджи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6 у побережья Фиджи. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 232 км к востоку от города Левука. Очаг залегал на глубине 628 км, уточняет RT.

Информация о возможных разрушениях и угрозе цунами не поступала, пишет REGNUM.

4 октября землетрясение магнитудой 5 баллов было зафиксировано в районе Курильских островов. Толчки начались в 09:17 по всемирному координированному времени (UTC) (12:17 мск). Очаг находился в 504 км от Петропавловска-Камчатского и в 190 км от Северо-Курильска, на глубине 60 км.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020