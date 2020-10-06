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Байден сожалеет о слове «клоун» в отношении Трампа

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Кандидат на пост президента США от демократов Джозеф Байден выразил сожаление, что во время первого раунда теледебатов назвал действующего главу страны Дональда Трампа клоуном. Об этом он заявил в понедельник, 5 октября, в ходе онлайн встречи с потенциальными избирателями, организованной телекомпанией NBC.

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«Мне следовало сказать, что это шутовство, вместо того чтобы называть его клоуном», — отметил демократ и добавил, что сожалеет об этом.

По словам Байдена, он пытался заставить Трампа вести себя уважительно во время дебатов.

«Было ясно только то, что он (Трамп) не ответил по сути ни на один вопрос. Он и не собирался говорить по существу», — подчеркнул кандидат от Демократической партии и напомнил, что соперник перебил его и модератора Криса Уоллеса 158 раз.

4 октября представитель предвыборного штаба демократа Кейт Бедингфилд заявила, что Байден согласен при необходимости перенести следующие дебаты с американским лидером Дональдом Трампом, у которого обнаружен коронавирус.

Первые очные дебаты Трампа и Байдена прошли 29 сентября в Кливленде и длились чуть больше полутора часов. Все это время конкуренты обменивались колкостями.

Так, Байден назвал Трампа «худшим президентом в истории» и «щенком» президента России Владимира Путина, а американский лидер выразил сомнения в интеллектуальных способностях соперника.

Ранее непартийная некоммерческая Комиссия по президентским теледебатам, деятельность которой финансируется за счет частных пожертвований, сообщила, что формат следующей встречи будет изменен из-за поведения кандидатов. Второй раунд намечен на 15 октября в Майами (штат Флорида), третий — на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября.

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