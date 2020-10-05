Власти Москвы заявили об отсутствии необходимости вводить пропускной режим

Власти Москвы пока не планируют вводить пропуска из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

По его словам, пока такой необходимости нет. Чиновник также выразил надежду, что необходимости вводить пропускной режим в столице не возникнет.

Также Ефимов добавил, что в случае введения более жестких ограничений, будет возобновлена работа оперативного штаба по экономическим вопросам Москвы, который будет находиться в постоянном диалоге с предпринимательским сообществом, пишет агентство городских новостей «Москва».

Штаб буде адекватно и своевременно реагировать на складывающуюся эпидемиологическую ситуацию. Также заммэра отметил, что уже принятые решения по поддержке экономики «доводятся до логического конца».

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в связи с распространением коронавирусной инфекции сотрудники тех подразделений администрации президента, где это возможно, перешли на удаленную работу, а там, где невозможно, этого не произошло.

Представитель российского лидера также заявил, что в Кремле не слышали о том, чтобы власти обсуждали повторное введение в России режима самоизоляции.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день заммэра столицы Владимир Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

С 28 сентября по 28 октября власти столицы ввели домашний режим для горожан старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.

По данным портала стопкоронавирус.рф в Москве с момента распространения инфекции зафиксировано 307 477 случаев коронавируса, в том числе 3537 за последние стуки. Скончались из-за осложнений на фоне COVID-19 свыше 5,3 тыс. человек, вылечились 253 944 пациента.

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