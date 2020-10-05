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Песков рассказал о переводе на удаленку сотрудников администрации президента

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Сотрудники тех подразделений администрации президента, где это возможно, перешли на удаленную работу, а там, где невозможно, этого не произошло. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 5 октября.

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Отвечая на вопрос о численности таких работников, Песков отметил, что таких подсчетов не делали.

«Это нужно считать, мы таких подсчетов не делали, здесь гибко подходят к этому, в администрации, здесь главное обеспечить непрерывность работы этой важнейшей организации, прежде всего руководствуемся этими интересами и, конечно, соображениями безопасности и охраны здоровья людей», — сказал пресс-секретарь.

Песков также заявил, что в Кремле не слышали о том, чтобы власти обсуждали повторное введение в России режима самоизоляции.

«Вы знаете, что растущие цифры количества заболевших, конечно, являются весьма серьезным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Это касается каждого из нас. Но что касается локдауна, я не слышал таких обсуждений», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, планируется ли введение режима самоизоляции в Москве, пресс-секретарь сказал, в Кремле также ничего не знают об этом. «Нет, неизвестно, Москва транспаренто работает, вы можете адресовать вопросы туда».

корона

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день заммэра столицы Владимир Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

С 28 сентября по 28 октября власти столицы ввели домашний режим для горожан старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.

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