Глава СК поставил на контроль проверку ЧП на школьной линейке под Псковом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ход проверки инцидента со школьниками на линейке под Псковом. Ранее сообщалось, что 13 детей были госпитализированы из-за недомогания во время торжественного мероприятия. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Александр Бастрыкин направил в Псковскую область криминалистов центрального аппарата СК России для оказания практической помощи и установления всех обстоятельств случившегося. Ход проведения процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в ведомстве.

Трое школьников упали в обморок, а еще 10 почувствовали себя плохо во время торжественной линейки в школе № 7 города Великие Луки в Псковской области ранее в этот же день. При этом плохо стало детям разного возраста, из разных классов. Всех школьников доставили в Великолукскую детскую городскую больницу.

Предварительно, врачи заподозрили у школьников отравление неизвестным веществом. По данным РЕН ТВ, среди симптомов у детей — тошнота, рвота и головокружение.

Как сообщила заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, состояние школьников оценивается как удовлетворительное. По ее словам, после ЧП две девочки были доставлены в реанимацию, но в настоящий момент их жизням ничего не угрожает. Те признаки, которые беспокоили детей, а именно головная боль и головокружение, уже прошли, добавила Емельянова. За их состоянием в настоящий момент наблюдают медики. Наблюдение продлится до тех пор, пока не будут получены необходимые анализы, находящиеся в лаборатории.

Родственница одного из пострадавших детей рассказала, что мальчик, перед тем как потерять сознание, почувствовал тяжесть в ногах и помутнение в глазах, пишет «Газета.ру».

Губернатор региона Михаил Ведерников взял выявление причин случившегося под свой личный контроль. Следственный комитет начал по данному факту доследственную проверку.