Рост Рублева: российский теннисист пробился в 1/4 «Ролан Гаррос»

Андрей Рублев на «Ролан Гаррос» пока оправдывает щедрые авансы, выданные ему после победы на грунтовом турнире в Гамбурге (ATP-500). После переезда в Париж 22-летний россиянин остается непобедимым, выиграв в понедельник девятый матч подряд. В четвертом круге Открытого чемпионата Франции Рублев, хоть и не без труда, одолел в четырех сетах венгра Мартона Фучовича — 6:7, 7:5, 6:4, 7:6. Теперь в битве за полуфинал Андрею предстоит встреча с греком Стефаносом Циципасом — тем самым, кого он обыграл в титульном поединке на гамбургском турнире восемь дней назад.

Игра в «кошки-мышки»

Некоторые болельщики воспринимали встречу Рублева и Фучовича как возможность для Андрея поквитаться с обидчиком лучшего игрока России Даниила Медведева — венгр заставил последнего зачехлить ракетку уже в первом матче парижского турнира. Однако встреча с Фучовичем получилась нервной и тягучей. В конце второго сета россиянин оказался буквально на грани катастрофы, проигрывая со счетом 6:7, 2:5. Но здесь Андрей уже не в первый раз на этом соревновании проявил твердый характер и сумел развернуть ход борьбы в свою пользу. Вообще Мартон вел с брейками в каждой из четырех партий, и большая удача, что Рублев сумел выйти из этой игры в «кошки-мышки» победителем.

Рост Рублева Российский теннисист Андрей Рублев Фото: REUTERS/Charles Platiau

— Молодец, что выиграл, по нагрузкам матч был тяжелый, — отметил в разговоре с «Известиями» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Андрей играл лучше соперника на приеме. Да и в целом в розыгрыше выглядел посильнее, однако процент попадания первого мяча у него довольно низкий. Он пытался форсировать, поэтому допускал ошибки. Фучович — крайне цепкий соперник, с хорошей моторностью, любит держать мяч в игре. Но он вынужден был рисковать, поэтому получились качели. Рублев реально взял характером. У него была по-настоящему хорошая спортивная злость, в психологическом плане он оказался сильнее соперника.

Накануне этого матча на «Ролан Гаррос» было много волнений из-за безответственного поведения Александра Зверева. Русский немец скрыл от всех плохое самочувствие и вышел на матч против Янника Синнера с температурой и симптомами простуды. Если учесть, что недавно у финалиста US Open переболели коронавирусом отец и брат, вероятность заражения других обитателей теннисного «пузыря» оценивалась как очень высокая. К счастью, пока информации о положительных тестах на COVID на Открытом чемпионате Франции нет. Так что, если не произойдет неожиданностей, 7 октября в четвертьфинале мужского турнира мы должны увидеть матч-реванш двух финалистов турнира в Гамбурге. Напомним, что тогда Андрею удалось одержать волевую победу. Циципас повел с брейком в третьем сете и вышел подавать на титул при счете 5:4, но затем уступил три гейма подряд.

Неудобный соперник

Битва восьмидневной давности отняла много сил и у Рублева, и у Циципаса, в первом круге «Ролан Гаррос» обоим пришлось спасаться со счета 0:2. Но затем и Андрей, и Стефанос смогли нащупать игровой ритм и довольно уверенно продвигались по сетке. Правда, Рублев в матче против Фучовича держал всех в крайнем напряжении почти четыре часа, но в целом было видно, что Андрей выше классом практически во всех компонентах и венгру для успеха потребуется большая удача. Конечно, после совершенно безумного воскресенья, когда в Париже от рук абсолютно неизвестных теннисистов один за другим вылетали сеянные игроки, было не по себе. К счастью для нас, лимит сенсаций на «Ролан Гаррос» пока, похоже, исчерпан.

Рост Рублева Мартон Фучович Фото: REUTERS/Charles Platiau

То обстоятельство, что Рублев в четвертом круге провел более тяжелый матч, чем Циципас, вряд ли станет определяющим, у соперников целый день отдыха, и оба не в том возрасте, чтобы испытывать проблемы с восстановлением. Стефанос посеян в Париже выше, чем Андрей и вообще имеет больше опыта побед на топ-уровне. Однако Рублев в некотором смысле является для Циципаса неудобным соперником. Россиянин обыгрывал грека и на US Open-2019, и в Гамбурге-2020. А Стефанос может похвастаться лишь одним успехом на турнире Next Gen ATP Finals, где, как известно, играют по экспериментальным правилам.

— У Рублева есть скорость, появилась свежесть и уверенность, — рассказал «Известиям» полуфиналист «Ролан Гаррос»-1989 Андрей Чесноков. — В этом году он здорово прибавил, выиграл несколько турниров, поэтому у него есть все шансы войти в топ-10 рейтинга. Андрей играет быстро, бьет хлестко, соперники просто не успевают за ним. В четвертьфинале он встретится с Циципасом. Рублев и Циципас разбежались на этом турнире, их остановить сложно. Сегодня грек играл просто отлично. Будет очень интересный четвертьфинал, стоит посмотреть этот матч.

Рост Рублева Андрей Рублев Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

В 1/8 финала Циципас довольно легко прошел болгарского теннисиста Григора Димитрова (6:3, 7:6, 6:2). В трех сетах свой матч проиграл и Карен Хачанов (третья ракетка России), но ему откровенно не повезло с сеткой. Он уступил лидеру мирового рейтинга Новаку Джоковичу (4:6, 3:6, 3:6). Великий и ужасный серб в нынешнем году вообще не проигрывает, если не считать глупой дисквалификации на US Open – 2020, и полон желания отобрать титул грунтового короля у Рафаэля Надаля.