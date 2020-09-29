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Провалился сквозь грунт: Медведев не преодолел проклятия «Ролан Гаррос»

Лучший теннисист России в четвертый раз подряд проиграл на старте Открытого чемпионата Франции
Фото: REUTERS
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Провалился сквозь грунт: Медведев не преодолел проклятия «Ролан Гаррос»
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2020-09-29 15:02:22
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Полуфиналист недавнего US Open Даниил Медведев не оправдал надежд болельщиков на грунтовом турнире «Большого шлема» в Париже. На «Ролан Гаррос» пятый номер мирового рейтинга в четырех сетах (4:6, 6:7, 6:2, 1:6) уступил венгру Мартону Фучовичу, 63-й ракетке АТР-тура. Учитывая нелюбовь Даниила к земляным кортам, никто не ждал от него подвигов во Франции, но проходить первые три раунда на мейджоре теннисист такого уровня был обязан. Теперь Медведев возвращается на любимый хард — через две недели запланирован турнир в Санкт-Петербурге. Если, конечно, соревнованию на берегах Невы не помешает вторая волна пандемии.

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Тяжелый мяч

Специалисты знают, что сила Медведева — в быстрой и непредсказуемой игре, а слабость — в нелюбви к крученым ударам и долгим розыгрышам. Особенности техники автоматически создают Даниилу проблемы на грунтовом покрытии. Этот нюанс кажется странным с учетом того, что последние семь лет российская звезда тренируется во Франции — стране, где земляные корты — стандарт для любого теннисного клуба. Но статистика неумолима. С учетом поражения от Фучовича 24-летний россиянин проиграл на грунте уже шесть матчей подряд. За четыре года на «Ролан Гаррос» Медведеву не удалось победить ни разу. И сейчас, увы, эта традиция продолжилась.

Провалился сквозь грунт
Теннисист Даниил Медведев

Теннисист Даниил Медведев

Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Перед матчем с венгром, который как раз является специалистом по медленным кортам, была небольшая надежда на новые мячи, которые на нынешнем «Ролан Гаррос» не ругает только ленивый. В прохладную погоду они становятся тяжелыми, что сильно затрудняет выполнение крученых и резанных ударов. Накануне старта турнира Медведев открыто говорил, что ему нравится ситуация, когда «каменные снаряды» нивелируют преимущество специалистов по грунтовым площадкам. Однако первый же сет в поединке с Фучовичем показал, что вязкий теннис в любом случае не конек Даниила.

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После поражения от Мартона в первой партии с россиянином случилась на корте настоящая истерика. Он громко ругал самого себя и говорил во всеуслышание, что не знает, как изменить ход матча. Нервный срыв продолжался вплоть до предпоследнего розыгрыша второго сета, когда Медведев в гневе бросил ракетку на корт, разбил ее и получил штрафное очко за неспортивное поведение. Вообще Даниил известен своей эмоциональностью, которая иногда помогает ему включиться в игру, но чаще приводит к различным проблемам с судьями, болельщиками и соперниками.

Вот и сейчас в одном из эпизодов второго сета Медведев вывел Фучовича из себя. После укороченного удара соперника Даниил явно специально пробил в тело Мартона. Это разрешено правилами, но считается не самым джентльменским поступком. Разгневанный венгр достал запасной мяч из кармана и резко отбросил его в сторону россиянина. Будь этот бросок акцентированным, спортсмена наверняка ждала бы дисквалификация, как Новака Джоковича на US Open. Но Фучовичу повезло, да и судья не обратил на этот инцидент особого внимания.

Провалился сквозь грунт
Матч первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису между россиянином Данилой Медведевым и венгром Мартоном Фучовичем

Матч первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису между россиянином Даниилом Медведевым и венгром Мартоном Фучовичем

Фото: TASS/EPA/JULIEN DE ROSA

Проиграв два первых сета, Даниил отправился в раздевалку, сменил футболку и вернулся на площадку более спокойным. Это помогло россиянину взять верх в третьем сете, но этот успех оказался временным. Фучович поднажал и в следующей партии буквально вынес соперника с корта.

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— Это одна из моих самых больших побед. Я впервые обыграл теннисиста из топ-10, к тому же на турнире «Большого шлема», — заявил венгр после матча. — Я очень хотел показать, что являюсь отличным теннисистом и также претендую на то, чтобы попасть в первую десятку.

Не конец света

Специалисты были несколько удивлены тому, что Медведев покидает турнир в самом его начале.

Я бы не стал однозначно говорить, что Медведеву не подходит грунт, — отметил в разговоре с «Известиями» полуфиналист «Ролан Гаррос», победитель пяти турниров ATP Андрей Чесноков. — На этом покрытии он обыгрывал Джоковича в Монте-Карло, доходил до финала в Барселоне. Но в игре с Фучовичем одно наложилось на другое. До «Ролан Гаррос» наш спортсмен сыграл всего одну игру на грунте (уступил Уго Умберу). А тренировками ты никогда не заменишь соревновательный ритм. Плюс Мартон сыграл очень хорошо, не боялся Медведева, был агрессивен. Хотя, конечно, пятый номер мирового рейтинга не должен вылетать в первом круге.

В общем, нынешний короткий грунтовый сезон Медведеву лучше забыть как страшный сон. Но если в будущем Даниил все-таки претендует в теннисе на серьезные успехи, ему необходимо что-то делать с игрой на медленном покрытии. В наше время невозможно оставаться в лидерах рейтинга с такими сериями поражений на земле. Да, необязательно выступать на глине на уровне Рафаэля Надаля, но оправданий поражению в первом круге турнира «Большого шлема» для четвертого сеянного быть не может.

Провалился сквозь грунт
Данил Медведев на открытом чемпионате Франции по теннису

Даниил Медведев на Открытом чемпионате Франции по теннису

Фото: TASS/imago-images.de/Aurelien Morissard
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И единственный плюс во всей этой истории — Медведев сейчас может спокойно отправиться в Россию и заняться подготовкой к турниру St.Petersburg Open, где ему предстоит отстаивать свой прошлогодний титул.

Даниил еще проявит себя в этом году, не стоит говорить о неудаче на «Ролан Гаррос», как о конце света, — заявил «Известиям» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Да, на грунте ему тяжеловато, а для Фучовича — это любимое покрытие. Но впереди еще есть ряд соревнований, в том числе Итоговый турнир ATP, где у Медведева будут хорошие шансы на удачное выступление. Во Франции же поболеем за других наших ребят и девушек.

Итоговый турнир ATP пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября на хардовом покрытии.

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