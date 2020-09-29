Провалился сквозь грунт: Медведев не преодолел проклятия «Ролан Гаррос»

Полуфиналист недавнего US Open Даниил Медведев не оправдал надежд болельщиков на грунтовом турнире «Большого шлема» в Париже. На «Ролан Гаррос» пятый номер мирового рейтинга в четырех сетах (4:6, 6:7, 6:2, 1:6) уступил венгру Мартону Фучовичу, 63-й ракетке АТР-тура. Учитывая нелюбовь Даниила к земляным кортам, никто не ждал от него подвигов во Франции, но проходить первые три раунда на мейджоре теннисист такого уровня был обязан. Теперь Медведев возвращается на любимый хард — через две недели запланирован турнир в Санкт-Петербурге. Если, конечно, соревнованию на берегах Невы не помешает вторая волна пандемии.

Тяжелый мяч

Специалисты знают, что сила Медведева — в быстрой и непредсказуемой игре, а слабость — в нелюбви к крученым ударам и долгим розыгрышам. Особенности техники автоматически создают Даниилу проблемы на грунтовом покрытии. Этот нюанс кажется странным с учетом того, что последние семь лет российская звезда тренируется во Франции — стране, где земляные корты — стандарт для любого теннисного клуба. Но статистика неумолима. С учетом поражения от Фучовича 24-летний россиянин проиграл на грунте уже шесть матчей подряд. За четыре года на «Ролан Гаррос» Медведеву не удалось победить ни разу. И сейчас, увы, эта традиция продолжилась.

Провалился сквозь грунт Теннисист Даниил Медведев Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Перед матчем с венгром, который как раз является специалистом по медленным кортам, была небольшая надежда на новые мячи, которые на нынешнем «Ролан Гаррос» не ругает только ленивый. В прохладную погоду они становятся тяжелыми, что сильно затрудняет выполнение крученых и резанных ударов. Накануне старта турнира Медведев открыто говорил, что ему нравится ситуация, когда «каменные снаряды» нивелируют преимущество специалистов по грунтовым площадкам. Однако первый же сет в поединке с Фучовичем показал, что вязкий теннис в любом случае не конек Даниила.

После поражения от Мартона в первой партии с россиянином случилась на корте настоящая истерика. Он громко ругал самого себя и говорил во всеуслышание, что не знает, как изменить ход матча. Нервный срыв продолжался вплоть до предпоследнего розыгрыша второго сета, когда Медведев в гневе бросил ракетку на корт, разбил ее и получил штрафное очко за неспортивное поведение. Вообще Даниил известен своей эмоциональностью, которая иногда помогает ему включиться в игру, но чаще приводит к различным проблемам с судьями, болельщиками и соперниками.

Вот и сейчас в одном из эпизодов второго сета Медведев вывел Фучовича из себя. После укороченного удара соперника Даниил явно специально пробил в тело Мартона. Это разрешено правилами, но считается не самым джентльменским поступком. Разгневанный венгр достал запасной мяч из кармана и резко отбросил его в сторону россиянина. Будь этот бросок акцентированным, спортсмена наверняка ждала бы дисквалификация, как Новака Джоковича на US Open. Но Фучовичу повезло, да и судья не обратил на этот инцидент особого внимания.

Провалился сквозь грунт Матч первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису между россиянином Даниилом Медведевым и венгром Мартоном Фучовичем Фото: TASS/EPA/JULIEN DE ROSA

Проиграв два первых сета, Даниил отправился в раздевалку, сменил футболку и вернулся на площадку более спокойным. Это помогло россиянину взять верх в третьем сете, но этот успех оказался временным. Фучович поднажал и в следующей партии буквально вынес соперника с корта.

— Это одна из моих самых больших побед. Я впервые обыграл теннисиста из топ-10, к тому же на турнире «Большого шлема», — заявил венгр после матча. — Я очень хотел показать, что являюсь отличным теннисистом и также претендую на то, чтобы попасть в первую десятку.

Не конец света

Специалисты были несколько удивлены тому, что Медведев покидает турнир в самом его начале.

— Я бы не стал однозначно говорить, что Медведеву не подходит грунт , — отметил в разговоре с «Известиями» полуфиналист «Ролан Гаррос», победитель пяти турниров ATP Андрей Чесноков. — На этом покрытии он обыгрывал Джоковича в Монте-Карло, доходил до финала в Барселоне. Но в игре с Фучовичем одно наложилось на другое. До «Ролан Гаррос» наш спортсмен сыграл всего одну игру на грунте (уступил Уго Умберу). А тренировками ты никогда не заменишь соревновательный ритм. Плюс Мартон сыграл очень хорошо, не боялся Медведева, был агрессивен. Хотя, конечно, пятый номер мирового рейтинга не должен вылетать в первом круге.

В общем, нынешний короткий грунтовый сезон Медведеву лучше забыть как страшный сон. Но если в будущем Даниил все-таки претендует в теннисе на серьезные успехи, ему необходимо что-то делать с игрой на медленном покрытии. В наше время невозможно оставаться в лидерах рейтинга с такими сериями поражений на земле. Да, необязательно выступать на глине на уровне Рафаэля Надаля, но оправданий поражению в первом круге турнира «Большого шлема» для четвертого сеянного быть не может.

Провалился сквозь грунт Даниил Медведев на Открытом чемпионате Франции по теннису Фото: TASS/imago-images.de/Aurelien Morissard

И единственный плюс во всей этой истории — Медведев сейчас может спокойно отправиться в Россию и заняться подготовкой к турниру St.Petersburg Open, где ему предстоит отстаивать свой прошлогодний титул.

— Даниил еще проявит себя в этом году, не стоит говорить о неудаче на «Ролан Гаррос», как о конце света , — заявил «Известиям» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Да, на грунте ему тяжеловато, а для Фучовича — это любимое покрытие. Но впереди еще есть ряд соревнований, в том числе Итоговый турнир ATP, где у Медведева будут хорошие шансы на удачное выступление. Во Франции же поболеем за других наших ребят и девушек.

Итоговый турнир ATP пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября на хардовом покрытии.