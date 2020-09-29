Гамбургский зачет: сможет ли Рублев удачно сыграть и на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем крупного турнира в Гамбурге, обыграв в финале шестую ракетку мира Стефаноса Циципаса из Греции. Этот трофей стал пятым в карьере 22-летнего москвича и третьим в нынешнем сезоне. Успех Рублева воспринят как заявка на хороший результат на «Ролан Гаррос». Заключительный турнир Большого шлема стартовал в Париже в воскресенье. Но для того, чтобы оправдать надежды, Андрею придется сыграть с листа в очень непростых условиях.

Ставка на Рублева

Рублев давно считался восходящей звездой, но по-настоящему знаменитым стал после того, как год назад на турнире в Цинциннати одолел самого Роджера Федерера. Перед нынешнем сезоном Андрей прибавил в физической подготовке, и начал 2020-й с титулов в Дохе и Аделаиде. В локдаун москвич выступил на коронавирусном турнире в Задаре, а потом две недели сидел в карантине. На «Больших шлемах» ему до сих пор не хватало опыта, но сейчас Рублев, возможно, — главная ставка нашего тенниса на «Ролан Гаррос».

В Париже Рублев посеян под 13-м номером, и в первом круге сыграет с американским специалистом по быстрым кортам Сэмом Керри. Все возможные соперники Андрея на ранних этапах — не подарок. Но главное — после гамбургских площадок россиянину надо оперативно перестроиться на специфические условия «Ролан Гаррос». На грунте надо играть в более вариативный теннис, чем на харде, быть терпеливее, а также создавать больше остроты.

— Игра Андрея в Гамбурге действительно внушает оптимизм перед его стартом на «Ролан Гаррос», — сказал «Известиям» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Видно, что он хорошо готов физически. Надеюсь, отсутствие отдыха, учитывая его переезд в Париж, не отразятся на нем. Важно хорошо начать турнир, почувствовать уверенность на грунте. Первый соперник у Андрея подходит для того, чтобы нащупать свою игру.

Рублев до сих пор не добирался на турнирах Большого шлема дальше четвертьфинала — именно на этой стадии он недавно уступил в Нью-Йорке Даниилу Медведеву. В Париже два лидера нашего мужского тенниса могут встретиться уже в четвертом круге. Правда, для этого обоим придется сильно постараться.

Андрей сейчас на ходу — после победы в Гамбурге он испытывает моральный подъем и вернулся в рейтинге на 12-ю позицию — высшую для него на данный момент. Рублев — главный кандидат на выход во вторую неделю турнира среди всех россиян. Другой вопрос, готов ли он не только сносить соперников к корта, но и в тяжелых погодных условиях противостоять монотонной игре, в которую, несомненно, попытаются втянуть его более опытные теннисисты.

— Андрей способен пройти до второй недели, у него наилучшие шансы среди россиян, — рассказал «Известиям» полуфиналист «Ролан Гаррос», победитель пяти турниров ATP Андрей Чесноков. — При этом многое зависит от того, как он сыграет с Сэмом Керри в первом круге. После победы в финале в Гамбурге и долгого переезда играть Андрею будет не так просто. Керри — опытный соперник, который постарается воспользоваться усталостью россиянина. Если у него этого не получится и Рублев выиграет матч, то дальше у него должно пойти по накатанной. Он вполне может пройти далеко, его теннис в нынешнем году впечатляет.

Холод и странные мячи

На нынешнем Открытом чемпионате Франции теннисисты дружно жалуются на холод (днем в регионе Иль-де-Франс около 14 градусов тепла) и на мячи непривычной марки, которые грунтовый король Рафаэль Надаль назвал каменными. Британец Дэн Эванс после поражения в первом круге «Ролан Гаррос» констатировал, что «такими мячами не захочет играть даже собака», а австриец Доминик Тим отметил, что в условиях пониженных температур крученые удары (один из главных элементов в игре на грунте) теряют смысл.

— Все находятся в равных условиях, не думаю, что стоит жаловаться на погоду и новые мячи, — продолжил Андрей Чесноков. — В целом мы должны радоваться, что во время пандемии удается проводить турниры, а тем более Большого шлема.

Яркой иллюстрацией к условиям проведения матчей стало выступление Виктории Азаренко, которая в воскресенье даже во время розыгрышей отказывалась снимать тренировочную ветровку. В ближайшее время усугубить ситуацию могут дожди, которые сделают корты более вязкими, что еще сильнее замедлит игру.

Если пойдут дожди, то победу у мужчин наверняка одержит Рафаэль Надаль. Корт будет становиться более мягким, а покрытие — вязким. Это даст еще больше преимуществ испанцу. На «Ролан Гаррос» титулованный испанец за 15 лет проиграл всего два матча (и еще на один не вышел из-за травмы). Сейчас его беспроигрышная серия в Париже составляет 21 поединок.