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Путин назвал несерьезными разговоры о переходе школ на удаленку

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Разговоры о переходе школьников на дистанционное обучение несерьезны. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи со студентами и преподавателями педагогических вузов.

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«Разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными, потому что, как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика и учителя ― это то, что дает высокое качество образования», ― отметил глава государства.

При этом российский лидер подчеркнул, что в стране дистанционная система обучения создается по мере необходимости.

Кроме того, Путин добавил, что в настоящее время стоят проблемы, связанные с обеспечением возможности применения любых платформ, первая из которых — обеспечение доступа к широкополосному интернету. Глава государства пообещал, что этот вопрос должен быть решен в течение следующего года.

Ранее в этот же день замминистра просвещения России Виктор Басюк заявил, что из-за роста темпов заболеваемости коронавирусом школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области перейдут на дистанционное обучение. Однако позже в ведомстве опровергли данную информацию, заявив, что решения о переводе российских школ на дистанционное обучение на фоне роста заболеваемости коронавирусом пока не принимались.

3 октября замминистра просвещения Денис Грибанов заявил, что вопрос о массовом переходе школ на удаленку пока не стоит, на карантин уходят только те, где есть заболевшие.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных школах увеличат продолжительность осенних каникул с одной недели до двух. Они продлятся с 5 по 18 октября.

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