Лампы накапливания: кто платит за обеззараживающее оборудование для школ

Бактерицидные лампы и рециркуляторы для обеззараживания воздуха, предписанные Роспотребнадзором в качестве одной из мер по борьбе с COVID-19, во многих школах страны существуют лишь для галочки, выяснили «Известия». Между тем такие приборы эффективны лишь в том случае, если они установлены в каждом классе, заявляют вирусологи. Однако в некоторых учебных заведениях — например, в Татарстане и Костромской области — этих устройств, по свидетельствам учителей и родителей, нет вообще. А в отдельных школах деньги на них собирают с мам и пап учащихся.

В каждом классе

Согласно предписаниям Роспотребнадзора об организации работы общеобразовательных учреждений, в 2020/21 учебном году в школах должен быть усилен дезинфекционный режим. Усиление включает в себя проведение уборок с использованием специальных моющих средств, наличие антисептиков, а также «использование приборов для обеззараживания воздуха». Под последними как раз и подразумеваются бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха.

— Лампа может использоваться только в помещении, где нет людей. У рециркулятора такого ограничения нет — он протягивает через себя воздух и облучает его ультрафиолетом, — пояснил «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского, вирусолог Александр Лукашев.

Специалист считает, что эти меры имеют ограниченный эффект. Распространение вируса происходит воздушно-капельным путем — то есть патоген «путешествует» на микрокаплях, которые не находятся в воздухе длительное время, а достаточно быстро оседают на расстоянии 1,5–2 м от выдохнувшего. Вероятность попадания такой «зараженной частицы» в специальный прибор крайне мала, уверен вирусолог.

Лампы накапливания Бактерицидный рециркулятор Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— При этом, чтобы от рециркулятора был эффект, он должен находиться в классе, а действовать будет на расстоянии 2 м, — добавил он.

Однако, несмотря на ограниченный радиус действия, оборудование всё же значится в предписаниях Роспотребнадзора, а значит, школы должны быть им оснащены. Тем не менее, согласно данным, предоставленным Национальной родительской ассоциацией (НРА) и экспресс-опросу «Известий», приборы есть далеко не везде. А в некоторых учебных заведениях их вынуждены покупать на деньги родителей.

Как правило, за закупку оборудования для школы, если оно осуществляется не в рамках национального проекта или федеральной программы, отвечает сам регион. Приобретение средств индивидуальной защиты или рециркуляторов под субсидии от центра не попадает. В итоге в некоторых городах, например в Нижнекамске (Татарстан), существуют школы, где нет ни ламп, ни рециркуляторов.

Лампы накапливания Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Мы смогли на внебюджетные средства купить градусники, но рециркуляторов у нас нет. Денег на них нет, с родителей мы их тоже не берем, — рассказала «Известиям» одна из местных педагогов, пожелавшая сохранить инкогнито.

Сбор закрыт

По просьбе «Известий» НРА провела среди родителей опрос — эксперты интересовались наличием обеззараживающих воздух приборов в школах.

— Родители из Ярославской области сообщили, что у них в школе есть три прибора, но они куплены на их собственные деньги. Из Москвы писали, что в учебном заведении есть лишь одна лампа на входе. И еще несколько родителей из столицы сообщили, что там, где учатся их дети, обеззараживающее оборудование есть только в коридорах. В Костроме сказали, что такого прибора у них вообще нет, — рассказала директор НРА по развитию Марианна Шевченко.

Преподаватель начальных классов из Восточного района столицы рассказала «Известиям», что в школе, где она работает, рециркуляторы есть.

— Не знаю, во всех ли классах, но в моем есть точно, установлен. Мне даже инструкцию к нему выдали. И в коридорах я видела такую же технику, — сказала она.

А вот еще один педагог из Татарстана в своем учебном заведении подобных приборов не наблюдает.

Лампы накапливания Фото: администрация города Вологды/vologda-portal.ru

— У нас даже намекали, чтобы мы попросили на них деньги у родителей, — сказала она.

Учитель из Красногвардейского района Санкт-Петербурга в беседе с «Известиями» уточнила, что заметила рециркулятор только на первом этаже школы.

— Правда, насколько я знаю, куплен он на деньги города, с родителей никто не собирал, — добавила она.

Согласно букве закона, средства с родителей брать запрещено, однако некоторые просто не видят иного выхода.

«Мы собираем, хотя согласна, что это ответственность администрации города, директоров школ. Но дети то не виноваты. Как быть? Мы решили, что купим, а потом будем требовать чтобы нам поставили. Может глупо, но мы не нашли другого выхода», — написала в комментарии под тематическим постом пользователь сервиса «Яндекс. Дзен» Ирина Мельник (авторская орфография и пунктуация сохранены).

На это пользователь, представившийся Андреем Полевым, ответил, что в школе его ребенка деньги на лампы или рециркуляторы тоже собирают, но он сдавать отказался.

Лампы накапливания Фото: Depositphotos

— Задача обеспечения школ всем необходимым, в том числе и в рамках реализации мер по защите здоровья, — прямая обязанность регионов, подробные рекомендации с перечнем мер направлены и проработаны с каждым субъектом. Любые поборы с родителей недопустимы, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпросвещения. — Министерство не фиксирует роста жалоб, поступающих в адрес министерства со стороны родительского сообщества, но отмечает, что в случае возникновения подобных ситуаций регион должен оперативно их решать, при необходимости принимая соответствующие меры в адрес административных работников.

В Госдуме считают, что подобные инциденты происходят из-за халатности и коррупции.

— Татарстан, Ярославская область, Костромская область и так далее — это регионы с совершенно разными доходами и разными подходами к образовательным процессам, соответственно, здесь речь идет либо о недостаточной информированности о том, какие приборы и в каком количестве закупать, либо о халатности отдельных чиновников, либо о коррупции, — отметил в беседе с «Известиями» зампредседателя комитета ГД по образованию и науке Максим Зайцев.

Парламентарий заявил, что с каждым подобным эпизодом должны разбираться следственные органы.

Лампы накапливания Фото: ТАСС/Михаил Метцель

«Известия» направили запросы во все регионы, упомянутые в тексте, однако не получили оперативных ответов. В материале не указываются имена педагогов и номера школ, где они трудятся, из-за их опасений возможных санкций по отношению к ним.